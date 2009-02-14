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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Барселона
Бетис - Барселона: обзор матча 14 февраля 2009
Бетис
14.02.2009, суббота, 22:00
Испания. Примера, 23 тур
2 : 2
Завершен
Барселона
18'
М.
45+3'
С. Это'О
84'
С. Это'О
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Барселона
Желтая карточка
Р. Оливейра
+2
ГОЛ! 1:2!
С. Это'О
Пас отдал
Хави
Замена
Б. Кркич
️️️️
С. Бускетс
Желтая карточка
С. Бускетс
Замена
Т. Анри
️️️️
С. Кейта
Замена
Л. Месси
️️️️
А. Глеб
+3
ГОЛ! 1:1!
С. Это'О
+3
Пенальти не реализован!
С. Это'О
Замена
Л. Монсон
️️️️
В. Лима
+2
Желтая карточка
А. Эмана
+1
Травма
В. Лима
+1
Желтая карточка
Ж. Пике
ГОЛ! 1:0!
М.
Пас отдал
А. Эмана
18'
Замена
В. Лима
️️️️
Хуанито
11'
Травма
Хуанито
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
3
Фернандо Вега
ЛЗ
6
Мелли
ЦЗ
5
Хуанито
ЦЗ
33
Бранко Илич
ПЗ
15
Мехмет Аурелио
ЦП
8
Хуанде
ЦП
8
Ашилль Эмана
АП
0
Рикардо Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Барселона
26
Виктор Вальдес
ВР
22
Эрик Абидаль
ЛЗ
4
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ЛП
20
Сейду Кейта
ЦП
6
Хави
ПП
8
Андрес Иньеста
ЛФ
9
Самуэль Это'О
ЦФ
11
Александр Глеб
РФ
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Бетис
13
Касто
ВР
18
Лусиано Монсон
ЛЗ
2
Виллиан Лима
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мариано Павон
ЦФ
Барселона
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
12
Тьерри Анри
ЛФ
9
Боян Кркич
ЦФ
4-2-1-1
35
Рикарду
3
Вега
6
Мелли
5
Хуанито
33
Илич
15
Аурелио
8
Хуанде
8
Эмана
0
Оливейра
4-3-3
26
Вальдес
10
Алвес
4
Касерес
3
Пике
22
Абидаль
6
Хави
20
Кейта
5
Бускетс
11
Глеб
9
Это'О
8
Иньеста
5
Хуанито
2
Лима
2
Лима
5
Хуанито
Лима
18
Монсон
18
Монсон
Лима
22
Хуанма
22
Хуанма
11
Глеб
10
Месси
10
Месси
11
Глеб
20
Кейта
12
Анри
12
Анри
20
Кейта
5
Бускетс
9
Кркич
9
Кркич
5
Бускетс
Остались в запасе
Бетис
Барселона
13
Касто
ВР
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мариано Павон
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Остались в запасе
13
Касто
ВР
5
Альберто Ривера
ЦП
9
Мариано Павон
ЦФ
Остались в запасе
13
Хосе Мануэль Пинто
ВР
0
Мендес Сильвинью
ЛЗ
4
Рафаэль Маркес
ЦЗ
22
Эйдур Гудьонсен
ЛП
42
Яя Туре
ЦП
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Хосеп Гвардиола
Статистика матча Бетис - Барселона
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Барселона
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Эдуардо Итурральде Гонсалес
(Бильбао)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 21:55 (прямая)
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