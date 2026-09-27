Статистика по турнирам

Колумбия. Примера А 2026 Копа Судамерикана 2026 Кубок Либертадорес 2026 Эквадор. Лига Про 2026 Кубок Либертадорес 2025 Эквадор. Лига Про 2025 Копа Судамерикана 2024 Эквадор. Серия А 2024 Греция. Суперлига 2022/2023