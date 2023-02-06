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    Филип Сачпекидис - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Сачпекидис
    Команда Левадиакос
    Состав Основной
    Родной город Кальмар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 3 июля 1997 (25 лет)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 70' - 90' Олимпиакос 6:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 25 тур
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос 0:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 24 тур
    20.02.2023 72' - 90' Атромитос 1:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе АЕК 3:0 Левадиакос Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левадиакос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 70' -90' Олимпиакос (Пирей) 6:0 Левадиакос (Левадия)
    26.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    20.02.2023 72' -90' Атромитос (Перистери) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    13.02.2023 Был в запасе АЕК (Афины) 3:0 Левадиакос (Левадия)
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
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