Филип Сачпекидис - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Сачпекидис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кальмар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
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€ 300
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Сачпекидис
|Команда
|Левадиакос
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кальмар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|3 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|70' - 90'
|Олимпиакос
|6:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 24 тур
|20.02.2023
|72' - 90'
|Атромитос
|1:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК
|3:0
|Левадиакос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левадиакос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|70' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|6:0
|Левадиакос (Левадия)
|26.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|20.02.2023
|72' -90'
|Атромитос (Перистери)
|1:0
|Левадиакос (Левадия)
|13.02.2023
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|3:0
|Левадиакос (Левадия)
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)