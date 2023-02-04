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    Lorenzo Burnet - статистика

    #18 | Защитник
    Имя Lorenzo Burnet
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эммен 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.02.2023 1' -31' Эммен (Эммен) 2:2 Витесс (Арнем)
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