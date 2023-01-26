Дамил Данкерлуи - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Дамил
|Фамилия
|Данкерлуи
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Дамил
|Фамилия
|Данкерлуи
|Команда
|Гронинген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Амстердам
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.04.2023
|46' - 90'
|Гронинген
|1:2
|Утрехт
|Голландия. Эредивизие, 28 тур
|19.03.2023
|Был в запасе
|Гронинген
|0:2
|Херенвен
|Голландия. Эредивизие, 26 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гронинген
|17
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.04.2023
|46' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:2
|Утрехт (Утрехт)
|19.03.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:2
|Херенвен (Херенвен)
|11.03.2023
|77' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|04.03.2023
|58' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|67'
|25.02.2023
|76' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|3:0
|Экселсиор (Роттердам)
|18.02.2023
|81' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Эммен (Эммен)
|11.02.2023
|1' -90'
|ПСВ (Эйндховен)
|6:0
|Гронинген (Гронинген)
|05.02.2023
|90' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:1
|Твенте (Энсхеде)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|3:2
|Гронинген (Гронинген)
|26.01.2023
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Камбур (Лиуварден)
|22.01.2023
|80' -90'
|Херенвен (Херенвен)
|3:1
|Гронинген (Гронинген)
|15.01.2023
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|0:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Экселсиор (Роттердам)
|1:0
|Гронинген (Гронинген)
|13.11.2022
|87' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|Фортуна (Ситтард)
|06.11.2022
|1' -90'
|Утрехт (Утрехт)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|30.10.2022
|68' -90'
|Эммен (Эммен)
|0:0
|Гронинген (Гронинген)
|23.10.2022
|83' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|4:2
|ПСВ (Эйндховен)
|90'
|16.10.2022
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|3:0
|Гронинген (Гронинген)
|07.10.2022
|1' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|2:3
|РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
|01.10.2022
|12' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:4
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|17.09.2022
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гронинген (Гронинген)
|11.09.2022
|87' -90'
|Камбур (Лиуварден)
|0:1
|Гронинген (Гронинген)
|04.09.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|0:1
|Витесс (Арнем)
|14.08.2022
|Был в запасе
|Аякс (Амстердам)
|6:1
|Гронинген (Гронинген)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Гронинген (Гронинген)
|2:2
|Волендам (Волендам)