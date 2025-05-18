Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 200 тыс

Дамил Данкерлуи - статистика

Стьярнан
24 августа 1996 (30), Амстердам
#27 | Защитник
172 см
Суринам
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Алмере Сити
8
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
18.05.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.05.2025
Фортуна
75' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Алмере Сити
0 : 0
27.04.2025
Гоу Эхед Иглс
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
2 : 1
19.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
ПСВ
5 : 0
12.04.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Алмере Сити
2 : 2
05.04.2025
Зволле
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 2
29.03.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Алмере Сити
1 : 1
14.03.2025
НАК Бреда
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Твенте
1 : 0
09.03.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НЕК
2 : 2
16.02.2025
Алмере Сити
89' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт
0 : 1
09.02.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Алмере Сити
1 : 4
02.02.2025
РКС Ваалвейк
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Алмере Сити
0 : 2
19.01.2025
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Гронинген
0 : 0
12.01.2025
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Алмере Сити
3 : 0
21.12.2024
Херенвен
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Аякс
3 : 0
15.12.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Алмере Сити
1 : 3
08.12.2024
Утрехт
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НАК Бреда
1 : 0
30.11.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 0
23.11.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Алмере Сити
1 : 4
10.11.2024
Фейеноорд
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
РКС Ваалвейк
2 : 0
03.11.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Алмере Сити
1 : 0
25.10.2024
НЕК
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
2 : 2
19.10.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Алмере Сити
0 : 1
04.10.2024
Виллем II
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Зволле
1 : 0
29.09.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Алмере Сити
0 : 5
22.09.2024
Твенте
86' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
0 : 0
15.09.2024
Алмере Сити
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Алмере Сити
1 : 1
31.08.2024
Гронинген
71' - 90'
Главные новости
Уход вице-капитана «Зенита», кадровые потери сборной России, Альба возглавит команду РПЛ и другие новости
02:00
Барриос ответил на вопрос о лучшем друге за карьеру в «Зените»: «Он прямо мой братишка»
01:50
Ибрагимович спрогнозировал победителя Лиги чемпионов-2026/27
01:40
Топ-10 самых высокооплачиваемых тренеров, работающих в сборных
01:10
1
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
2
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
2
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+