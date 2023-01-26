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    Дамил Данкерлуи - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Дамил
    Фамилия Данкерлуи
    Команда Гронинген
    Состав Основной
    Родной город Амстердам
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 августа 1996 (26 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    07.04.2023 46' - 90' Гронинген 1:2 Утрехт Голландия. Эредивизие, 28 тур
    19.03.2023 Был в запасе Гронинген 0:2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 26 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Гронинген 17 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    07.04.2023 46' -90' Гронинген (Гронинген) 1:2 Утрехт (Утрехт)
    19.03.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:2 Херенвен (Херенвен)
    11.03.2023 77' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    04.03.2023 58' -90' Фейеноорд (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    67'
    25.02.2023 76' -90' Гронинген (Гронинген) 3:0 Экселсиор (Роттердам)
    18.02.2023 81' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Эммен (Эммен)
    11.02.2023 1' -90' ПСВ (Эйндховен) 6:0 Гронинген (Гронинген)
    05.02.2023 90' -90' Гронинген (Гронинген) 1:1 Твенте (Энсхеде)
    29.01.2023 Был в запасе Волендам (Волендам) 3:2 Гронинген (Гронинген)
    26.01.2023 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Камбур (Лиуварден)
    22.01.2023 80' -90' Херенвен (Херенвен) 3:1 Гронинген (Гронинген)
    15.01.2023 1' -90' Гронинген (Гронинген) 0:3 Фейеноорд (Роттердам)
    08.01.2023 Был в запасе Экселсиор (Роттердам) 1:0 Гронинген (Гронинген)
    13.11.2022 87' -90' Гронинген (Гронинген) 2:3 Фортуна (Ситтард)
    06.11.2022 1' -90' Утрехт (Утрехт) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    30.10.2022 68' -90' Эммен (Эммен) 0:0 Гронинген (Гронинген)
    23.10.2022 83' -90' Гронинген (Гронинген) 4:2 ПСВ (Эйндховен)
    90'
    16.10.2022 1' -90' Твенте (Энсхеде) 3:0 Гронинген (Гронинген)
    07.10.2022 1' -90' Гронинген (Гронинген) 2:3 РКС Ваалвейк (Ваалвейк)
    01.10.2022 12' -90' Гронинген (Гронинген) 1:4 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    17.09.2022 Был в запасе Спарта (Роттердам) 2:1 Гронинген (Гронинген)
    11.09.2022 87' -90' Камбур (Лиуварден) 0:1 Гронинген (Гронинген)
    04.09.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 0:1 Витесс (Арнем)
    14.08.2022 Был в запасе Аякс (Амстердам) 6:1 Гронинген (Гронинген)
    07.08.2022 Был в запасе Гронинген (Гронинген) 2:2 Волендам (Волендам)
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