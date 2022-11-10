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    Андре Рикарду - статистика

    #31 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Рикарду
    Команда ПАОК
    Состав Основной
    Родной город Лиссабон
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 августа 2000 (22 года)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 76' - 90' ПАОК 6:0 Ионикос Греция. Суперлига, 25 тур
    25.02.2023 Был в запасе ПАС 0:0 ПАОК Греция. Суперлига, 24 тур
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК 2:0 АЕК Греция. Суперлига, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Астерас 2:2 ПАОК Греция. Суперлига, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАОК 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 76' -90' ПАОК (Салоники) 6:0 Ионикос (Никея)
    25.02.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 ПАОК (Салоники)
    19.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:0 АЕК (Афины)
    13.02.2023 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:2 ПАОК (Салоники)
    05.02.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 Олимпиакос (Пирей)
    22.01.2023 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 0:3 ПАОК (Салоники)
    14.01.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 0:0 ОФИ (Ираклион)
    28.12.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 1:1 ПАОК (Салоники)
    10.11.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:3 ПАОК (Салоники)
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