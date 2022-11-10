Андре Рикарду - статистика
#31 | Полузащитник
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Рикарду
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Андре
|Фамилия
|Рикарду
|Команда
|ПАОК
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лиссабон
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 августа 2000 (22 года)
|Рост
|178
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|76' - 90'
|ПАОК
|6:0
|Ионикос
|Греция. Суперлига, 25 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|ПАС
|0:0
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 24 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК
|2:0
|АЕК
|Греция. Суперлига, 23 тур
|13.02.2023
|Был в запасе
|Астерас
|2:2
|ПАОК
|Греция. Суперлига, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАОК
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|76' -90'
|ПАОК (Салоники)
|6:0
|Ионикос (Никея)
|25.02.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:0
|ПАОК (Салоники)
|19.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:0
|АЕК (Афины)
|13.02.2023
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:2
|ПАОК (Салоники)
|05.02.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|Олимпиакос (Пирей)
|22.01.2023
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|0:3
|ПАОК (Салоники)
|14.01.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|0:0
|ОФИ (Ираклион)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|1:1
|ПАОК (Салоники)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:3
|ПАОК (Салоники)