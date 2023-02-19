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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - АЕК
ПАОК - АЕК: обзор матча 19 февраля 2023
ПАОК
19.02.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
14'
Х. Нарей
62'
К. Кулиеракис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - АЕК
Замена
Тайсон
️️️️
Х. Нарей
88'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
81'
81'
Замена
Д. Сидибе
️️️️
Л. Рота
80'
Замена
С. Цубер
️️️️
Л. Гарсия
80'
Замена
Т. ван Верт
️️️️
С. Араухо
Желтая карточка
Х. Нарей
79'
72'
Замена
Н. Элиассон
️️️️
О. Пинеда
63'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Й. Йонссон
ГОЛ! 2:0!
К. Кулиеракис
Пас отдал
Х. Нарей
62'
21'
Желтая карточка
С. Араухо
ГОЛ! 1:0!
Х. Нарей
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
АЕК
33
Георгиос Атанасиадис
ВР
28
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
21
Домагой Вида
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
25
Орбелин Пинеда
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
4
Дамьян Шиманьски
ЦП
21
Серхио Араухо
ЦФ
39
Нордин Амрабат
ЦФ
99
Ливай Гарсия
ЦФ
Главный тренер
Сократис Офридопулос
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
31
Андре Рикарду
АП
22
Филипе Соареш
АП
11
Тайсон
ЦФ
23
Брэндон
ЦФ
АЕК
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
7
Стивен Цубер
ЛП
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
9
Том ван Верт
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
14
Живкович
8
Аугусто
26
Дантас
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
4-1-1-1-3
33
Атанасиадис
12
Рота
21
Вида
2
Мукуди
28
Хаджусафи
16
Йонссон
4
Шиманьски
25
Пинеда
99
Гарсия
39
Амрабат
21
Араухо
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
7
Нарей
11
Тайсон
11
Тайсон
7
Нарей
12
Рота
19
Сидибе
19
Сидибе
12
Рота
25
Пинеда
17
Элиассон
17
Элиассон
25
Пинеда
99
Гарсия
7
Цубер
7
Цубер
99
Гарсия
16
Йонссон
8
Гачинович
8
Гачинович
16
Йонссон
21
Араухо
9
ван Верт
9
ван Верт
21
Араухо
Остались в запасе
ПАОК
АЕК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
31
Андре Рикарду
АП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
31
Андре Рикарду
АП
22
Филипе Соареш
АП
23
Брэндон
ЦФ
Остались в запасе
23
Чикан Станкович
ВР
33
Георгиос Цавеллас
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
7
Александер Франссон
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Сократис Офридопулос
Статистика матча ПАОК - АЕК
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
АЕК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
1 : 0
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Информация о матче
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