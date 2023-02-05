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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Олимпиакос
ПАОК - Олимпиакос: обзор матча 05 февраля 2023
ПАОК
05.02.2023, воскресенье, 21:30
Греция. Суперлига, 21 тур
0 : 0
Завершен
Олимпиакос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ПАОК - Олимпиакос
Желтая карточка
Р. Соареш
90'
+2
82'
Желтая карточка
Родиней
81'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Х. Родригес
80'
Замена
Рамон
️️️️
П. Бьель
Желтая карточка
Ж. Састре
78'
75'
Замена
Ю. Эль-Араби
️️️️
С. Бакамбу
Замена
Брэндон
️️️️
А. Живкович
72'
Замена
Ш. Шваб
️️️️
Т. Дантас
72'
69'
Желтая карточка
С. Папастатопулос
61'
Замена
С. Каньос
️️️️
Г. Масурас
Желтая карточка
Д. Аугусто
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
24
Доминик Котарски
ВР
55
Рафа Соареш
ЛЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
3
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
25
Жоан Састре
ПЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
8
Дуглас Аугусто
ЦП
26
Тиагу Дантас
ЦП
45
Яннис Константелиас
АП
7
Халед Нарей
ПВ
7
Нельсон Оливейра
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Олимпиакос
1
Александрос Пасхалакис
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
5
Андреас Ндой
ОП
6
Янн М'Вила
ОП
16
Хван Ин Бом
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
16
Пеп Бьель
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
22
Филипе Соареш
АП
31
Андре Рикарду
АП
23
Брэндон
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Олимпиакос
19
Константинос Цолакис
ВР
13
Рамон
ЛЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
18
Диадай Самассеку
ОП
28
Матье Вальбуэна
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
4-3-2-1
24
Котарски
55
Соареш
15
Ингасон
3
Кулиеракис
25
Састре
14
Живкович
8
Аугусто
26
Дантас
45
Константелиас
7
Нарей
7
Оливейра
3-2-1-3-1
1
Пасхалакис
23
Родиней
19
Папастатопулос
5
Рябчук
5
Ндой
6
М'Вила
16
Ин Бом
23
Родригес
16
Бьель
7
Масурас
94
Бакамбу
26
Дантас
22
Шваб
22
Шваб
26
Дантас
14
Живкович
23
Брэндон
23
Брэндон
14
Живкович
16
Бьель
13
Рамон
13
Рамон
16
Бьель
23
Родригес
18
Самассеку
18
Самассеку
23
Родригес
7
Масурас
7
Каньос
7
Каньос
7
Масурас
94
Бакамбу
19
Эль-Араби
19
Эль-Араби
94
Бакамбу
Остались в запасе
ПАОК
Олимпиакос
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Филипе Соареш
АП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Остались в запасе
12
Живко Живкович
ВР
37
Иван Насберг
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
22
Филипе Соареш
АП
31
Андре Рикарду
АП
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Остались в запасе
19
Константинос Цолакис
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
28
Матье Вальбуэна
АП
17
Мариус Врусаи
ЛВ
11
Зимер Битики
ЛВ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Статистика матча ПАОК - Олимпиакос
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 12 тур
Арис
- : -
29.11.2026
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
2 : 4
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Информация о матче
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