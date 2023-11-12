Ангелос Цингарас - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Цингарас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1999 (24 года)
|Рост
|173
Стоимость:
€ 300
тыс
|Имя
|Ангелос
|Фамилия
|Цингарас
|Команда
|Панетоликос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|24 июля 1999 (24 года)
|Рост
|173
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2024
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:0
|Атромитос
|Греция. Суперлига, 22 тур
|03.02.2024
|Был в запасе
|Волос
|1:1
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|27.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос
|1:1
|ПАС Ламия
|Греция. Суперлига, 20 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|ОФИ
|1:0
|Панетоликос
|Греция. Суперлига, 19 тур
|14.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос
|0:4
|Арис
|Греция. Суперлига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Панетоликос
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:0
|Атромитос (Перистери)
|03.02.2024
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|1:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|20.01.2024
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|1:0
|Панетоликос (Агринио)
|14.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:4
|Арис (Салоники)
|07.01.2024
|Был в запасе
|Панатинаикос (Афины)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|04.01.2024
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|3:2
|Пансерраикос (Серрес)
|21.12.2023
|Был в запасе
|ПАС (Яннина)
|0:0
|Панетоликос (Агринио)
|18.12.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:2
|АЕК (Афины)
|12.11.2023
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|Панетоликос (Агринио)
|05.11.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|0:1
|Астерас (Триполис)
|21.10.2023
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:0
|Волос (Волос)
|16.09.2023
|1' -90'
|Панетоликос (Агринио)
|0:5
|Панатинаикос (Афины)
|02.09.2023
|1' -90'
|Пансерраикос (Серрес)
|1:1
|Панетоликос (Агринио)