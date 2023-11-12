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    Ангелос Цингарас - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Ангелос
    Фамилия Цингарас
    Команда Панетоликос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 июля 1999 (24 года)
    Рост 173
    Стоимость:
    € 300
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 Был в запасе Панетоликос 1:0 Атромитос Греция. Суперлига, 22 тур
    03.02.2024 Был в запасе Волос 1:1 Панетоликос Греция. Суперлига, 21 тур
    27.01.2024 Был в запасе Панетоликос 1:1 ПАС Ламия Греция. Суперлига, 20 тур
    20.01.2024 Был в запасе ОФИ 1:0 Панетоликос Греция. Суперлига, 19 тур
    14.01.2024 Был в запасе Панетоликос 0:4 Арис Греция. Суперлига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Панетоликос 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:0 Атромитос (Перистери)
    03.02.2024 Был в запасе Волос (Волос) 1:1 Панетоликос (Агринио)
    27.01.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    20.01.2024 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 1:0 Панетоликос (Агринио)
    14.01.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:4 Арис (Салоники)
    07.01.2024 Был в запасе Панатинаикос (Афины) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    04.01.2024 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 3:2 Пансерраикос (Серрес)
    21.12.2023 Был в запасе ПАС (Яннина) 0:0 Панетоликос (Агринио)
    18.12.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:2 АЕК (Афины)
    12.11.2023 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 Панетоликос (Агринио)
    05.11.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 0:1 Астерас (Триполис)
    21.10.2023 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:0 Волос (Волос)
    16.09.2023 1' -90' Панетоликос (Агринио) 0:5 Панатинаикос (Афины)
    02.09.2023 1' -90' Пансерраикос (Серрес) 1:1 Панетоликос (Агринио)
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