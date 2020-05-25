Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Игорь Курило - статистика

Завершил карьеру
3 мая 1993 (33)
#17 | Защитник
187 см
Украина
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Харьков
15
0
2
2
2
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Харьков
1 : 2
25.05.2024
Верес
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Харьков
3 : 2
19.05.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Черноморец
3 : 0
12.05.2024
Харьков
24' - 90'
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Харьков
3 : 2
04.05.2024
Ворскла
90' - 90'
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Кривбасс
3 : 0
28.04.2024
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Минай
2 : 0
02.03.2024
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Харьков
2 : 4
25.02.2024
Динамо К
1' - 90'
86'
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Харьков
0 : 3
11.12.2023
Александрия
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 3 тур
Динамо К
4 : 2
07.12.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Верес
4 : 2
25.11.2023
Харьков
1' - 9'
9'
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Полесье
2 : 1
11.11.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Харьков
2 : 1
05.11.2023
Черноморец
1' - 90'
78'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Ворскла
1 : 1
29.10.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
1' - 60'
9'
60'
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Днепр-1
1 : 0
02.10.2023
Харьков
1' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Харьков
0 : 0
24.09.2023
Колос
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Харьков
2 : 1
15.09.2023
Заря
1' - 90'
6'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Рух
1 : 1
03.09.2023
Харьков
1' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Харьков
1 : 0
19.08.2023
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Харьков
1 : 2
29.07.2023
Шахтер
1' - 90'
Главные новости
Карпин назвал условие для матча России со 118-й сборной мира
00:58
Только пять игроков забили за сборную больше голов, чем Левандовски
00:48
Радимов – Глушенкову: «Балбес, ты просто надоел»
00:38
Ибрагимович спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»
00:29
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
1
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
2
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
2
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
4
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+