Игорь Курило - статистика
#17 | Защитник
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Курило
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Михайлович
|Фамилия
|Курило
|Команда
|Металлист 1925
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|3 мая 1993 (29 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Металлист 1925
|0:7
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|56'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Металлист 1925
|7
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:7
|Шахтер (Донецк)
|56'
|13.11.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|40'
|28.10.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|0:3
|Заря (Луганск)
|23.10.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Металлист 1925 (Харьков)
|88'
|30.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:0
|Колос (Ковалевка)
|11.09.2022
|1' -90'
|Днепр-1 (Днепр)
|3:0
|Металлист 1925 (Харьков)
|03.09.2022
|1' -90'
|Металлист 1925 (Харьков)
|3:2
|Ворскла (Полтава)