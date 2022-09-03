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    Игорь Курило - статистика

    #17 | Защитник
    Имя Игорь
    Отчество Михайлович
    Фамилия Курило
    Команда Металлист 1925
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 3 мая 1993 (29 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 90' Металлист 1925 0:7 Шахтер Украина. Премьер-лига, 16 тур
    56'
    Статистика по турнирам
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