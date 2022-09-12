Тарас Дмитрук - статистика
#2 | Защитник
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дмитрук
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Имя
|Тарас
|Отчество
|Валерьевич
|Фамилия
|Дмитрук
|Команда
|Минай
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 марта 2000 (22 года)
|Рост
|171
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Минай
|4
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|27.11.2022
|1' -81'
|Заря (Луганск)
|1:1
|Минай (Минай)
|14.11.2022
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Минай (Минай)
|10.11.2022
|68' -90'
|Минай (Минай)
|0:1
|Черноморец (Одесса)
|83'
|06.11.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|3:1
|Минай (Минай)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|2:0
|Минай (Минай)
|14.10.2022
|90' -90'
|Минай (Минай)
|1:1
|Верес (Ривне)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Динамо (Киев)
|25.09.2022
|Был в запасе
|Минай (Минай)
|0:1
|Львов (Львов)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)