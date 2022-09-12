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    Тарас Дмитрук - статистика

    #2 | Защитник
    Имя Тарас
    Отчество Валерьевич
    Фамилия Дмитрук
    Команда Минай
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 марта 2000 (22 года)
    Рост 171
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 Был в запасе Львов 1:0 Минай Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Минай 4 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.03.2023 Был в запасе Львов (Львов) 1:0 Минай (Минай)
    27.11.2022 1' -81' Заря (Луганск) 1:1 Минай (Минай)
    14.11.2022 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Минай (Минай)
    10.11.2022 68' -90' Минай (Минай) 0:1 Черноморец (Одесса)
    83'
    06.11.2022 Был в запасе Днепр-1 (Днепр) 3:1 Минай (Минай)
    29.10.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 2:0 Минай (Минай)
    14.10.2022 90' -90' Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    02.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Динамо (Киев)
    25.09.2022 Был в запасе Минай (Минай) 0:1 Львов (Львов)
    12.09.2022 Был в запасе Ингулец (Петрово) 1:2 Минай (Минай)
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