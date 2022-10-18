Виталий Михайлов - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Львов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2005 (17 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Виталий
|Отчество
|Романович
|Фамилия
|Михайлов
|Команда
|Львов
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 октября 2005 (17 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|1:0
|Минай (Минай)
|27.11.2022
|85' -90'
|Львов (Львов)
|0:1
|Колос (Ковалевка)
|21.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Львов (Львов)
|2:1
|Рух (Львов)
|30.10.2022
|65' -90'
|Львов (Львов)
|1:1
|Металлист (Харьков)
|18.10.2022
|74' -90'
|Львов (Львов)
|1:3
|Верес (Ривне)