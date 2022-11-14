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    Артем Вовкун - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Артем
    Отчество Андреевич
    Фамилия Вовкун
    Команда Львов
    Состав Основной
    Родной город Львов
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 сентября 2001 (21 год)
    Рост 191
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Львов 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.11.2022 1' -90' Ингулец (Петрово) 1:0 Львов (Львов)
    14.11.2022 1' -90' Черноморец (Одесса) 2:0 Львов (Львов)
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