Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Намибия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артем Вовкун - статистика

Завершил карьеру
7 сентября 2001 (25), Львов
#34 | Защитник
191 см
Украина
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оболонь
6
0
0
3
2
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Оболонь
0 : 3
25.05.2024
Александрия
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Ворскла
3 : 1
19.05.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Оболонь
0 : 0
11.05.2024
Рух
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Оболонь
1 : 0
04.05.2024
ЛНЗ
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 26 тур
Заря
0 : 0
28.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 25 тур
Харьков
1 : 1
22.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Александрия
2 : 2
17.04.2024
Оболонь
87' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 24 тур
Оболонь
1 : 1
13.04.2024
Минай
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 23 тур
Верес
3 : 0
06.04.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 22 тур
Оболонь
0 : 3
30.03.2024
Шахтер
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 21 тур
Оболонь
1 : 0
16.03.2024
Полесье
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 20 тур
Кривбасс
1 : 0
09.03.2024
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 19 тур
Оболонь
0 : 1
03.03.2024
Днепр-1
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Динамо К
2 : 0
11.12.2023
Оболонь
1' - 13'
13'
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Колос
0 : 0
02.12.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
0 : 1
11.11.2023
Ворскла
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Рух
2 : 2
06.11.2023
Оболонь
78' - 90'
90'
Украина. Премьер-лига, 12 тур
ЛНЗ
3 : 0
29.10.2023
Оболонь
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Оболонь
2 : 4
20.10.2023
Заря
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Оболонь
1 : 0
08.10.2023
Харьков
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Минай
0 : 1
01.10.2023
Оболонь
84' - 90'
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Шахтер
1 : 0
16.09.2023
Оболонь
1' - 33'
25'
33'
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
02.09.2023
Оболонь
78' - 90'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Днепр-1
1 : 2
20.08.2023
Оболонь
1' - 76'
73'
Главные новости
Карпин резко ответил на вопрос о Дзюбе
Вчера, 23:54
Лига наций. Франция впервые потеряла очки при Зидане, унизительное поражение Украины и другие результаты
Вчера, 23:40
7
Радимов объяснил, почему «Спартак» и «Зенит» не организуют прощальный матч для Дзюбы
Вчера, 23:23
ВидеоИбрагимович показал, как занимается штангой весом 140 кг
Вчера, 23:14
1
Карпин прокомментировал скандал в сборной Португалии с участием Роналду
Вчера, 22:53
2
Радимов: «Роналду мог уехать из сборной Португалии только по одной причине»
Вчера, 21:56
1
Ларин: «Глушенков может вытеснить Рафинью из основы «Барселоны»
Вчера, 21:32
7
Кафанов объяснил, почему не считает Сафонова основным претендентом на приз лучшему вратарю года
Вчера, 21:21
1
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
Вчера, 20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
Вчера, 20:35
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+