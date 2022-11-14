Артем Вовкун - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Вовкун
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Имя
|Артем
|Отчество
|Андреевич
|Фамилия
|Вовкун
|Команда
|Львов
|Состав
|Основной
|Родной город
|Львов
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 сентября 2001 (21 год)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Львов
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.11.2022
|1' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|14.11.2022
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|2:0
|Львов (Львов)