|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болонья
|8
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2009
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|06.12.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Удинезе (Удине)
|08.11.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|3:1
|Палермо (Палермо)
|01.11.2009
|1' -90'
|Рома (Рим)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|26'
|28.10.2009
|1' -82'
|Болонья (Болонья)
|2:1
|Сиена (Сиена)
|24.10.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|4:1
|Болонья (Болонья)
|18.10.2009
|55' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Болонья (Болонья)
|04.10.2009
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:3
|Дженоа (Генуя)
|26'
|27.09.2009
|56' -90'
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Болонья (Болонья)
|90'
|23.09.2009
|1' -57'
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Ливорно (Ливорно)
|20.09.2009
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|1:0
|Болонья (Болонья)
|13.09.2009
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|0:2
|Кьево (Верона)
|29.08.2009
|77' -90'
|Бари (Бари)
|0:0
|Болонья (Болонья)
|22.08.2009
|1' -77'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)