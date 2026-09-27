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Вторая Лига Б группа 2
Команды
Космос
Владимир Шишнин
Статистика
Владимир Шишнин - статистика
Космос
15 июля 2002 (24)
#71 | Защитник
186 см
Россия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
52'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2 2026
Россия. Вторая лига. Группа 3 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Космос
15
1
2
6
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 25 тур
Космос
3 : 0
27.09.2026
Енисей-М
1' - 90'
57'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 22 тур
Космос
0 : 2
06.09.2026
Динамо СПб
1' - 90'
52'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 21 тур
Череповец
1 : 2
30.08.2026
Космос
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 20 тур
Космос
1 : 0
23.08.2026
Спартак-2
1' - 90'
36'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 19 тур
Тверь
1 : 0
16.08.2026
Космос
1' - 73'
63'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 18 тур
Космос
1 : 0
08.08.2026
Искра
1' - 82'
43'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 17 тур
Муром
3 : 1
02.08.2026
Космос
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 14 тур
Космос
2 : 0
28.06.2026
Иркутск
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 13 тур
Динамо Вг
2 : 4
21.06.2026
Космос
1' - 83'
62'
81'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 12 тур
Космос
1 : 2
14.06.2026
Балтика-2
57' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 11 тур
Енисей-М
1 : 2
07.06.2026
Космос
64' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 10 тур
Космос
0 : 3
31.05.2026
Чертаново
1' - 80'
58'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 8 тур
Динамо СПб
2 : 0
17.05.2026
Космос
1' - 73'
27'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 7 тур
Космос
1 : 3
11.05.2026
Череповец
76' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 6 тур
Спартак-2
1 : 1
03.05.2026
Космос
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 5 тур
Космос
0 : 2
26.04.2026
Тверь
1' - 56'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 3 тур
Космос
0 : 1
12.04.2026
Муром
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 2 тур
Луки-Энергия
1 : 1
05.04.2026
Космос
Был в запасе
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