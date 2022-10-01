Денис Резепов - статистика
#97 | Полузащитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Резепов
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Имя
|Денис
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Резепов
|Команда
|Ингулец
|Состав
|Основной
|Родной город
|Харьков
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (21 год)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ингулец
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|Был в запасе
|Динамо (Киев)
|0:2
|Ингулец (Петрово)
|26.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Верес (Ривне)
|21.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Львов (Львов)
|17.11.2022
|74' -90'
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Динамо (Киев)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Металлист 1925 (Харьков)
|2:1
|Ингулец (Петрово)
|08.11.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:0
|Заря (Луганск)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|3:0
|Ингулец (Петрово)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Днепр-1 (Днепр)
|2:2
|Ингулец (Петрово)
|07.10.2022
|Был в запасе
|Колос (Ковалевка)
|0:0
|Ингулец (Петрово)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|0:1
|Ворскла (Полтава)
|12.09.2022
|Был в запасе
|Ингулец (Петрово)
|1:2
|Минай (Минай)