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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Броммапойкарна
Каре Барслунд
Статистика
€ 400 тыс
Каре Барслунд - статистика
Броммапойкарна
23 марта 2004 (22)
#27 | Защитник
182 см
Дания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Броммапойкарна
0 : 1
19.09.2026
Гетеборг
1' - 61'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хаммарбю
3 : 1
13.09.2026
Броммапойкарна
1' - 79'
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Броммапойкарна
2 : 1
06.09.2026
Эльфсборг
1' - 90'
5'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Швеция. Аллсвенскан 2025
Швеция. Аллсвенскан 2024
Дания. Суперлига 2023/2024
Лига конференций 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Нордшелланд
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 21 тур
Видовре
1 : 2
08.03.2024
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 17 тур
Оденсе
1 : 1
03.12.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 15 тур
Мидтьюлланд
2 : 0
12.11.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 14 тур
Нордшелланд
1 : 0
05.11.2023
Вайле
88' - 90'
90'
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 1
29.10.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 12 тур
Виборг
0 : 2
22.10.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Вайле
0 : 0
01.10.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Нордшелланд
0 : 0
25.09.2023
Видовре
Был в запасе
Дания. Суперлига, 8 тур
Нордшелланд
2 : 2
16.09.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 6 тур
Нордшелланд
3 : 0
27.08.2023
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Силькеборг
2 : 0
20.08.2023
Нордшелланд
79' - 90'
Дания. Суперлига, 4 тур
Рандерс
0 : 4
13.08.2023
Нордшелланд
Был в запасе
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