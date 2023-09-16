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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 16 сентября 2023
Нордшелланд
16.09.2023, суббота, 17:00
Дания. Суперлига, 8 тур
2 : 2
Завершен
Копенгаген
27'
Й. Тверсков
62'
М. Фрезе
16'
О. Стейнн Оскарссон
54'
М. Эльюнусси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
Желтая карточка
К. Расмуссен
90'
+2
84'
Желтая карточка
Д. Вавро
Замена
Б. Нигрен
️️️️
М. Диоманде
83'
82'
Замена
В. Клем
️️️️
А. Корнелиус
75'
Замена
В. Классон
️️️️
М. Эльюнусси
75'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
Замена
Л. Хей
️️️️
О. Вилладсен
72'
Замена
М. Доржель
️️️️
Д. Свенссон
71'
Замена
К. Расмуссен
️️️️
А. Шельдеруп
71'
ГОЛ! 2:2!
М. Фрезе
Пас отдал
М. Диоманде
62'
62'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
О. Стейнн Оскарссон
61'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
Р. Барджи
54'
ГОЛ! 1:2!
М. Эльюнусси
Пас отдал
Э. Ахури
45'
Желтая карточка
Д. Гонсалвеш
38'
Желтая карточка
Э. Йелерт
ГОЛ! 1:1!
Й. Тверсков
Пас отдал
Д. Свенссон
27'
16'
ГОЛ! 0:1!
О. Стейнн Оскарссон
Пас отдал
Э. Ахури
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
10
Мохамед Диоманде
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
12
Элиас Йелерт
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
10
Мохамед Эльюнусси
ЛВ
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
3
Лукас Хей
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
16
Зидан Сертдемир
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
7
Кристиан Расмуссен
ЦФ
Копенгаген
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
6
Оскар Хойлунд
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
3-2-1-1-2
13
Хансен
4
Хансен
39
Нагало
6
Тверсков
24
Свенссон
2
Вилладсен
10
Диоманде
21
Шельдеруп
15
Осман
7
Ингвартсен
4-3-3
25
Грабара
4
Дикс
12
Йелерт
3
Вавро
24
Мелинг
19
Барджи
99
Ахури
10
Эльюнусси
8
Фалк-Йенсен
9
Оскарссон
7
Гонсалвеш
2
Вилладсен
3
Хей
3
Хей
2
Вилладсен
24
Свенссон
20
Доржель
20
Доржель
24
Свенссон
10
Диоманде
8
Нигрен
8
Нигрен
10
Диоманде
21
Шельдеруп
7
Расмуссен
7
Расмуссен
21
Шельдеруп
Корнелиус
36
Клем
36
Клем
Корнелиус
19
Барджи
21
Лерагер
21
Лерагер
19
Барджи
10
Эльюнусси
7
Классон
7
Классон
10
Эльюнусси
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
9
Оскарссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
9
Оскарссон
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
27
Каре Барслунд
ЦЗ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦЗ
16
Зидан Сертдемир
ЦП
40
Конрад Хардер
ЦФ
Остались в запасе
12
Тео Сандер
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Оскар Хойлунд
ЦП
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
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