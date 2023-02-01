Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Сергей Кривцов
Новости
Сергей Кривцов - новости
Завершил карьеру
15 марта 1991 (35)
#27 | Защитник
186 см | 80 кг
Украина
Статистика
Новости
Трансферы
Фото
Игрок сборной Украины перешел в «Интер» Майами Бекхэма
2023.02.01 09:19
«Интер Майами» близок к подписанию защитника сборной Украины
2023.01.30 07:50
Игрок сборной Украины Кривцов: «При VAR футбол стал менее контактным. Придется на дистанции 1,5 метра бегать, как при коронавирусе»
2021.01.17 14:43
1
Малиновский и еще два игрока сборной Украины заразились коронавирусом. Матч со Швейцарией под угрозой срыва
2020.11.17 13:53
1
Защитник «Шахтера» Кривцов – о Ракицком: «Игрока с таким уникальным пасом не хватает сборной Украины»
2019.11.21 17:34
4
Шевченко: «Шансы «Шахтера»? Все будет зависеть от игры в Риме»
2018.02.22 09:41
Тренер «Шахтера» Фонсека: «После перерыва все встало на свои места»
2018.02.22 08:14
Кривцов – о беспорядках на Суперкубке Украины: «Футболистов удаляют за нарушения. А как быть с болельщиками?»
2017.07.16 17:37
5
Кривцов: «Шахтер» свою задачу выполнил как в Кубке, так и в чемпионате»
2017.05.27 06:06
Фото
«Шахтер» продлил контракт с Кривцовым
2017.04.27 10:50
Кривцов: «Надеемся, в матче с «Сельтой» в Харькове увидим полный стадион»
2017.02.12 11:59
9
Фото
Мхитарян и Кривцов попали в команду недели в Лиге Европы
2016.12.09 16:38
3
Кривцов заменит травмированного Ракицкого в сборной Украине
2016.10.05 07:19
Кривцов: «Янг Бойз» реализовал свои шансы»
2016.08.04 09:46
Кривцов: «Если Ярмоленко нормальный парень, то он должен извиниться перед Степаненко»
2016.05.03 18:48
3
«Шахтер» в товарищеском матче обыграл «Коньяспор»
2015.10.10 07:12
Главные новости
Известный агент сказал, платит ли «Зенит» часть зарплаты Мостового
08:57
1
В махачкалинском «Динамо» назвали безобразным судейство матча с ЦСКА
08:46
Стало известно, предлагал ли «Факел» работу Абаскалю и Семину
08:17
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
2
Фото
Девушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
2
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
2
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+