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Сергей Кривцов - статистика

Завершил карьеру
15 марта 1991 (35)
#27 | Защитник
186 см | 80 кг
Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер Майами
23
1
0
4
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Интер Майами
6 : 2
20.10.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Торонто
0 : 1
05.10.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 46 тур
Коламбус
2 : 3
03.10.2024
Интер Майами
76' - 90'
США. МЛС, 44 тур
Интер Майами
1 : 1
29.09.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
21.09.2024
Интер Майами
90' - 90'
США. МЛС, 42 тур
Атланта Юнайтед
2 : 2
19.09.2024
Интер Майами
1' - 80'
США. МЛС, 39 тур
Чикаго Файр
1 : 4
01.09.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Интер Майами
2 : 0
25.08.2024
Цинциннати
90' - 90'
США. МЛС, 34 тур
Интер Майами
3 : 1
18.07.2024
Торонто
1' - 36'
США. МЛС, 31 тур
Цинциннати
6 : 1
07.07.2024
Интер Майами
1' - 90'
21'
61'
США. МЛС, 30 тур
Шарлотт
1 : 2
04.07.2024
Интер Майами
1' - 90'
21'
США. МЛС, 29 тур
Нэшвилл
1 : 2
30.06.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Интер Майами
2 : 1
20.06.2024
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
16.06.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Интер Майами
3 : 3
02.06.2024
Сент-Луис
1' - 46'
США. МЛС, 22 тур
Интер Майами
1 : 3
30.05.2024
Атланта Юнайтед
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
26.05.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 19 тур
Интер Майами
1 : 0
19.05.2024
Ди Си Юнайтед
66' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Орландо Сити
0 : 0
16.05.2024
Интер Майами
86' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
2 : 3
12.05.2024
Интер Майами
1' - 79'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
6 : 2
05.05.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
4 : 0
23.03.2024
Интер Майами
1' - 90'
11'
США. МЛС, 5 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 3
16.03.2024
Интер Майами
31' - 90'
США. МЛС, 5 тур
Интер Майами
2 : 3
11.03.2024
Монреаль
1' - 90'
57'
США. МЛС, 2 тур
Интер Майами
5 : 0
03.03.2024
Орландо Сити
78' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 1
26.02.2024
Интер Майами
1' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Интер Майами
2 : 0
22.02.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 90'
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