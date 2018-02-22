Шевченко: «Шансы «Шахтера»? Все будет зависеть от игры в Риме»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко положительно оценил шансы «Шахтера» в противостоянии с «Ромой» в 1/8 финала Лиги чемпионов после домашней победы.

«Шахтер» очень сильно добавил в скорости после перерыва. Я даже не ожидал. Хорошая игра получилась.

Шансы «Шахтера»? Все будет зависеть от игры в Риме. Первый тайм горняки отыграли, у них есть преимущество, но там будет непростой матч. Но, думаю, все будет хорошо.

Я был очень рад, что Кривцов набрал форму. Его травма – это, наверное, самый негативный момент. Мне очень жалко. Конечно, это плохо для сборной», – сказал Шевченко.

Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Шахтер» – «Рома» завершился со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет в Риме 13 марта.