Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Даниил Гурченко - статистика

Спартак Т
11 сентября 2003 (23)
#11 | Нападающий
181 см
Россия
Статистика Новости Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
4 : 0
26.09.2026
Квант
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Т
21
2
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 25 тур
Спартак Т
4 : 0
26.09.2026
Квант
61' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 24 тур
Салют
2 : 2
19.09.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 23 тур
Спартак Т
3 : 0
12.09.2026
Орел
70' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 21 тур
Спартак Т
3 : 1
29.08.2026
Металлург Л
1' - 90'
59'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 20 тур
Зенит
1 : 0
22.08.2026
Спартак Т
1' - 62'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 19 тур
Спартак Т
1 : 1
15.08.2026
Арсенал-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 18 тур
Спартак Т
0 : 1
08.08.2026
Строгино
1' - 66'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 17 тур
Спартак Т
2 : 0
01.08.2026
СКА-Хабаровск-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 16 тур
Шумбрат
1 : 2
25.07.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 15 тур
Авангард
0 : 2
04.07.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 14 тур
Спартак Т
0 : 2
27.06.2026
Волна
1' - 90'
67'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 13 тур
Рязань
1 : 2
20.06.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 12 тур
Спартак Т
1 : 0
13.06.2026
Ротор-2
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 11 тур
Квант
1 : 3
06.06.2026
Спартак Т
1' - 61'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 10 тур
Спартак Т
1 : 0
30.05.2026
Салют
1' - 90'
34'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 9 тур
Орел
1 : 5
23.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
35'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 8 тур
Спартак Т
1 : 0
16.05.2026
Родина-М
1' - 90'
19'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 7 тур
Металлург Л
0 : 1
08.05.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 6 тур
Спартак Т
2 : 0
02.05.2026
Зенит
46' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 5 тур
Арсенал-2
1 : 1
26.04.2026
Спартак Т
1' - 65'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 4 тур
Строгино
0 : 4
19.04.2026
Спартак Т
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 3 тур
СКА-Хабаровск-2
0 : 2
11.04.2026
Спартак Т
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 2 тур
Спартак Т
2 : 1
04.04.2026
Шумбрат
1' - 90'
Главные новости
Карпин назвал двух игроков, покинувших сборную России из-за травм
20:49
Карпин впервые высказался о завершении карьеры Дзюбы
20:35
Раскрыты подробности конфликта «Зенита» и «Краснодара» перед очным матчем
19:50
4
Широков – об избиении арбитра: «Я не собираюсь ни перед кем извиняться»
19:24
3
Футболист сборной России назвал Рамзана Кадырова самым ценным человеком мира
19:08
2
«Честь ему и хвала»: Гурцкая выбрал сторону в конфликте Роналду и Жезуша
18:45
Реакция Быстрова на завершение карьеры Дзюбы
18:30
2
Бубнов назвал трeх футболистов сборной России, отвечающих за качество игры
18:21
2
Дивеев назвал самого противного нападающего, против которого играл
17:09
3
Раскрыт новый тренер «Родины»
16:48
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+