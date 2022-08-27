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    Михаил Шестаков - статистика

    #9 | Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Шестаков
    Команда Верес
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 12 апреля 1990 (32 года)
    Рост 186
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 73' - 90' Верес 1:3 Черноморец Украина. Премьер-лига, 16 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Верес 9 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 73' -90' Верес (Ривне) 1:3 Черноморец (Одесса)
    13.11.2022 1' -48' Александрия (Александрия) 3:2 Верес (Ривне)
    33'
    09.11.2022 69' -90' Верес (Ривне) 0:2 Шахтер (Донецк)
    31.10.2022 85' -90' Колос (Ковалевка) 2:0 Верес (Ривне)
    23.10.2022 71' -90' Верес (Ривне) 0:1 Заря (Луганск)
    18.10.2022 78' -90' Львов (Львов) 1:3 Верес (Ривне)
    14.10.2022 Был в запасе Минай (Минай) 1:1 Верес (Ривне)
    30.09.2022 83' -90' Верес (Ривне) 2:2 Рух (Львов)
    03.09.2022 46' -90' Днепр-1 (Днепр) 2:0 Верес (Ривне)
    27.08.2022 89' -90' Ворскла (Полтава) 1:2 Верес (Ривне)
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