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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Шахтер - Верес
Шахтер - Верес: обзор матча 08 декабря 2023
Шахтер
08.12.2023, пятница, 18:00
Украина. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Верес
14'
Д. Крыськив
69'
А. Зубков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шахтер - Верес
90'
Замена
Р. Ковалюк
️️️️
В. Дахновский
Замена
А. Кащук
️️️️
А. Зубков
88'
84'
Желтая карточка
А. Кухарук
75'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Н. Гайдучик
ГОЛ! 2:0!
А. Зубков
69'
Замена
Е. Назарина
️️️️
Д. Крыськив
65'
Замена
К. Келси
️️️️
Д. Сикан
62'
Пенальти не реализован!
А. Зубков
50'
ГОЛ! 1:0!
Д. Крыськив
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шахтер
31
Дмитрий Ризнык
ВР
16
Ираклий Азарови
ЛЗ
5
Валерий Бондарь
ЦЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
12
Гиорги Гочолеишвили
ПЗ
11
Невертон
ЛВ
8
Дмитрий Крыськив
ЦП
10
Георгий Судаков
АП
19
Артем Бондаренко
АП
21
Александр Зубков
ПВ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Верес
5
Евгений Шевченко
ЛЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
88
Андрей Кухарук
ЦП
11
Виталий Дахновский
ПВ
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Шахтер
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
7
Эгиналдо
ЛВ
21
Денил Кастильо
ОП
29
Егор Назарина
ЦП
9
Марьян Швед
ПВ
7
Алексей Кащук
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
19
Кевин Келси
ЦФ
Верес
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
20
Денис Свитюха
ЛВ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
4-1-3-2
31
Ризнык
16
Азарови
5
Бондарь
22
Матвиенко
12
Гочолеишвили
8
Крыськив
11
Невертон
19
Бондаренко
21
Зубков
14
Сикан
10
Судаков
4-2-1-2-2
39
Балан
5
Курко
6
Сезар
5
Шевченко
23
Кучеренко
29
Кучеров
88
Кухарук
11
Дахновский
77
Шарай
89
Гайдучик
44
8
Крыськив
29
Назарина
29
Назарина
8
Крыськив
21
Зубков
7
Кащук
7
Кащук
21
Зубков
14
Сикан
19
Келси
19
Келси
14
Сикан
11
Дахновский
15
Ковалюк
15
Ковалюк
11
Дахновский
89
Гайдучик
9
Шестаков
9
Шестаков
89
Гайдучик
Остались в запасе
Шахтер
Верес
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
1
Артур Рудько
ВР
13
Педро Энрике
ЛЗ
23
Став Лемкин
ЦЗ
3
Эдуард Козик
ЦЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
21
Денил Кастильо
ОП
7
Эгиналдо
ЛВ
9
Марьян Швед
ПВ
27
Богдан Вьюнник
ЦФ
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
19
Даниил Хондак
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
88
Rostyslav Baran
ЦП
77
Станислав Шарай
ЦП
20
Денис Свитюха
ЛВ
7
Андрей Близниченко
ПВ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Марино Пушич
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Шахтер - Верес
1
Всего ударов по воротам
3
3
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
0
Нарушения
5
7
Сейвы
2
2
Матчи команд
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Шахтер
- : -
30.11.2026
Буковина
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Информация о матче
Главный судья:
Kateryna Monzul, Ukraine
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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