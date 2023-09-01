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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Черноморец
Верес - Черноморец: обзор матча 01 сентября 2023
Верес
01.09.2023, пятница, 17:00
Украина. Премьер-лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Черноморец
35'
Я. Сикейра (П)
45+3'
С. Шарай
71'
В. Шарай
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Черноморец
86'
Замена
Б. Бойчук
️️️️
А. Васильев
85'
Замена
С. Айеде
️️️️
А. Штогрин
84'
Замена
В. Вакула
️️️️
А. Авагимян
Желтая карточка
В. Шарай
80'
80'
Замена
Д. Белмонте
️️️️
J. Šporn
80'
Замена
G. Hadida
️️️️
О. Кузык
Желтая карточка
М. Шестаков
75'
Замена
А. Близниченко
️️️️
С. Шарай
74'
Замена
М. Марусич
️️️️
Н. Гайдучик
74'
ГОЛ! 3:0!
В. Шарай
71'
Замена
М. Шестаков
️️️️
Я. Сикейра
62'
54'
Желтая карточка
А. Васильев
Желтая карточка
В. Гакман
48'
ГОЛ! 2:0!
С. Шарай
Пас отдал
В. Гакман
45'
+3
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Я. Сикейра
35'
29'
Желтая карточка
О. Кузык
Желтая карточка
E. Past
23'
17'
Желтая карточка
А. Авагимян
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
5
Евгений Шевченко
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
3
Семен Вовченко
ЦЗ
71
Василь Гакман
ЦЗ
77
Владислав Шарай
ЛВ
23
Александр Кучеренко
ОП
29
Валерий Кучеров
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
8
Яго Сикейра
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Черноморец
16
Алексей Шевченко
ВР
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
29
Лука Гучек
ЦЗ
13
Владимир Салюк
ЦЗ
22
Илья Путря
ПЗ
10
Артур Авагимян
ЛВ
27
Александр Васильев
ОП
17
Орест Кузык
ЦП
8
Jon Šporn
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
77
Андрей Штогрин
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Верес
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
7
Андрей Близниченко
ПВ
9
Михаил Шестаков
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Черноморец
30
Данил Варакута
ВР
31
Олег Билык
ВР
97
Дада Белмонте
ЛВ
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
23
Guy Hadida
ЦП
99
Владислав Вакула
ПВ
10
Богдан Бойчук
ПВ
24
I. Ukhan
ЦФ
45
Самсон Айеде
ЦФ
4-2-2-1-2
5
Шевченко
3
Вовченко
71
Гакман
5
Курко
23
Кучеренко
29
Кучеров
77
Шарай
8
Сикейра
77
Шарай
89
Гайдучик
44
4-1-2-2-1
16
Шевченко
22
Путря
29
Гучек
13
Салюк
3
Ермаков
27
Васильев
17
Кузык
8
45
Брагару
10
Авагимян
77
Штогрин
77
Шарай
7
Близниченко
7
Близниченко
77
Шарай
8
Сикейра
9
Шестаков
9
Шестаков
8
Сикейра
89
Гайдучик
14
Марусич
14
Марусич
89
Гайдучик
17
Кузык
23
23
17
Кузык
8
97
Белмонте
97
Белмонте
8
10
Авагимян
99
Вакула
99
Вакула
10
Авагимян
27
Васильев
10
Бойчук
10
Бойчук
27
Васильев
77
Штогрин
45
Айеде
45
Айеде
77
Штогрин
Остались в запасе
Верес
Черноморец
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
30
Данил Варакута
ВР
31
Олег Билык
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Роман Григорчук
Остались в запасе
47
Богдан Когут
ВР
78
Арсений Коркодым
ВР
19
Даниил Хондак
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Остались в запасе
30
Данил Варакута
ВР
31
Олег Билык
ВР
4
Mykyta Sytnykov
ЦП
24
I. Ukhan
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Роман Григорчук
Статистика матча Верес - Черноморец
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
- : -
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Черноморец
0 : 1
23.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Кудровка
1 : 0
07.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
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Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
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