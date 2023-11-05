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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Заря
Верес - Заря: обзор матча 05 ноября 2023
Верес
05.11.2023, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 2
Завершен
Заря
43'
С. Вовченко
88'
А. Близниченко
36'
Д. Нагнойный
61'
А. Яцык
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Верес - Заря
Желтая карточка
А. Близниченко
89'
ГОЛ! 2:2!
А. Близниченко
Пас отдал
Р. Ковалюк
88'
Замена
Н. Гайдучик
️️️️
М. Марусич
76'
Замена
Р. Ковалюк
️️️️
С. Шарай
76'
Замена
В. Кучеров
️️️️
Я. Сикейра
71'
Замена
А. Близниченко
️️️️
А. Кучеренко
71'
61'
ГОЛ! 1:2!
А. Яцык
Пас отдал
Д. Нагнойный
ГОЛ! 1:1!
С. Вовченко
Пас отдал
С. Шарай
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
Д. Нагнойный
Пас отдал
О. Данченко
Желтая карточка
С. Вовченко
29'
29'
Желтая карточка
И. Кирюханцев
Желтая карточка
А. Кухарук
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верес
47
Богдан Когут
ВР
3
Семен Вовченко
ЦЗ
6
Жулио Сезар
ЦЗ
5
Василий Курко
ЦЗ
39
Денис Балан
ПЗ
23
Александр Кучеренко
ОП
77
Станислав Шарай
ЦП
88
Андрей Кухарук
ЦП
8
Яго Сикейра
ЦП
9
Михаил Шестаков
ЦФ
14
Максим Марусич
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Заря
1
Александр Сапутин
ВР
75
Игорь Снурницын
ЦЗ
70
Игорь Кирюханцев
ПЗ
44
Арсений Батагов
ОП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
8
Александр Яцык
ЦП
94
Олег Данченко
ЦП
21
Денис Нагнойный
АП
55
Джордан
ЦФ
22
Петар Мичин
ЦФ
11
Игорь Горбач
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Верес
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
15
Роман Ковалюк
ЛВ
29
Валерий Кучеров
ОП
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
7
Андрей Близниченко
ПВ
89
Николай Гайдучик
ЦФ
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Заря
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
9
Денис Антюх
ЛВ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
11
Вячеслав Чурко
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
4-1-3-2
47
Когут
3
Вовченко
6
Сезар
5
Курко
39
Балан
23
Кучеренко
77
Шарай
88
Кухарук
8
Сикейра
14
Марусич
9
Шестаков
2-1-3-1-3
1
Сапутин
70
Кирюханцев
75
Снурницын
44
Батагов
39
Герреро
8
Яцык
94
Данченко
21
Нагнойный
11
Горбач
22
Мичин
55
Джордан
77
Шарай
15
Ковалюк
15
Ковалюк
77
Шарай
8
Сикейра
29
Кучеров
29
Кучеров
8
Сикейра
23
Кучеренко
7
Близниченко
7
Близниченко
23
Кучеренко
14
Марусич
89
Гайдучик
89
Гайдучик
14
Марусич
Остались в запасе
Верес
Заря
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Ненад Лалатович
Остались в запасе
27
Dmytro Hodia Vasylovych
ЦП
78
Арсений Коркодым
ВР
71
Василь Гакман
ЦЗ
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
20
Денис Свитюха
ЦФ
Остались в запасе
12
Никита Турбаевский
ВР
86
Антон Боль
ЦЗ
8
Кирилл Дрышлюк
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
15
Викентий Волошин
АП
9
Денис Антюх
ЛВ
11
Вячеслав Чурко
ПВ
7
Даниил Алефиренко
ЦФ
19
Владислав Бугай
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вирт
Главный тренер
Ненад Лалатович
Статистика матча Верес - Заря
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Кривбасс
- : -
29.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
1 : 3
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Заря
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Оболонь
- : -
28.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
1 : 0
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Информация о матче
Главный судья:
Denys Reznikov, Ukraine
Стадион:
Avanhard Stadium, Rivne
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