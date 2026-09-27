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МЛС 2026
Команды
Остин
Кристиан Рамирес
Статистика
€ 200 тыс
Кристиан Рамирес - статистика
Остин
4 апреля 1991 (35)
#21 | Нападающий
188 см
США
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
82, 86'
87'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 64'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
1' - 85'
28, 60'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
58' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
70' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2026
США. МЛС 2026
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2025
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
Кубок чемпионов КОНКАКАФ 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Шотландия. Премьер-лига 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
22
9
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 28 тур
Остин
3 : 3
27.09.2026
Сан-Диего
1' - 90'
82, 86'
87'
США. МЛС, 27 тур
Даллас
0 : 0
20.09.2026
Остин
1' - 64'
США. МЛС, 26 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.09.2026
Остин
1' - 85'
28, 60'
США. МЛС, 25 тур
Остин
1 : 1
10.09.2026
Колорадо
58' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
06.09.2026
Сан-Хосе
70' - 90'
90'
США. МЛС, 23 тур
Портленд
1 : 2
30.08.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Остин
1 : 2
17.08.2026
Даллас
1' - 63'
США. МЛС, 19 тур
Колорадо
1 : 0
02.08.2026
Остин
80' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Динамо Хьюстон
3 : 0
26.07.2026
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 17 тур
Остин
3 : 1
23.07.2026
Сиэтл
83' - 90'
90'
США. МЛС, 15 тур
Сент-Луис
3 : 0
23.05.2026
Остин
1' - 60'
США. МЛС, 14 тур
Остин
1 : 2
17.05.2026
Канзаc Сити
1' - 60'
США. МЛС, 13 тур
Сан-Диего
5 : 0
14.05.2026
Остин
69' - 90'
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
1' - 84'
79'
США. МЛС, 11 тур
Остин
2 : 0
04.05.2026
Сент-Луис
1' - 82'
69'
81'
США. МЛС, 10 тур
Остин
2 : 0
26.04.2026
Динамо Хьюстон
1' - 66'
США. МЛС, 9 тур
Сан-Хосе
5 : 1
23.04.2026
Остин
66' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Торонто
3 : 3
18.04.2026
Остин
71' - 90'
82'
США. МЛС, 7 тур
Остин
1 : 2
11.04.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
1' - 78'
США. МЛС, 6 тур
Интер Майами
2 : 2
05.04.2026
Остин
1' - 76'
США. МЛС, 5 тур
Остин
0 : 0
22.03.2026
Лос-Анджелес
1' - 78'
США. МЛС, 4 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
15.03.2026
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Шарлотт
3 : 1
08.03.2026
Остин
75' - 90'
США. МЛС, 2 тур
Остин
1 : 0
01.03.2026
Ди Си Юнайтед
68' - 90'
82'
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