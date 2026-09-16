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Команды
Балтика
Чинонсо Оффор
Статистика
€ 1 млн
Чинонсо Оффор - статистика
Балтика
27 мая 2000 (26)
#9 | Нападающий
192 см
Нигерия
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Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Балтика
2 : 3
16.09.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Факел
2 : 2
12.09.2026
Балтика
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Балтика
0 : 1
06.09.2026
Локомотив
1' - 46'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 45'
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США. МЛС 2022
Команда
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Балтика
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 45'
Россия. Кубок, 2 тур
Балтика
1 : 1
20.08.2026
Динамо Мх
Был в запасе
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