Чинонзо Оффор - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Чинонзо
|Фамилия
|Оффор
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Чинонзо
|Фамилия
|Оффор
|Команда
|Зюлте-Варегем
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|27 мая 2000 (22 года)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Монреаль Импакт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Остин (Остин)
|1:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)
|26.02.2023
|83' -90'
|Интер (Майами)
|2:0
|Монреаль Импакт (Монреаль)