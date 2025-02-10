Введите ваш ник на сайте
Главная
Греция. Суперлига
Команды
Олимпиакос
Коштинья
Новости
€ 6 млн
Коштинья - новости
Олимпиакос
26 марта 2000 (25)
#20 | Защитник
181 см
Португалия
Статистика
Новости
Трансферы
«Олимпиакос» назвал «Зениту» цену на Коштинью
2025.02.10 16:04
23
«Олимпиакос» ответил на предложение «Зенита» по Коштинье
2025.02.10 14:46
1
«Зенит» обратился в «Олимпиакос» по трансферу правого защитника
2025.02.07 13:12
8
