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Команды
Брайтон
Коштинья
Статистика
€ 7 млн
Коштинья - статистика
Брайтон
26 марта 2000 (26)
#20 | Защитник
181 см
Португалия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Брайтон
3 : 0
19.09.2026
Арсенал
76' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ковентри
0 : 5
13.09.2026
Брайтон
85' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брайтон
1 : 1
05.09.2026
Лидс
78' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
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Португалия. Примейра 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брайтон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 3
16.09.2026
Брайтон
1' - 90'
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