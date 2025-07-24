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Интер
Александар Станкович
Трансферы
€ 25 млн
Александар Станкович - трансферы
Интер
3 августа 2005 (20), Милан
#25 | Полузащитник
Сербия
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24.07.25 / -
Интер
Брюгге
9,50 млн €
03.07.24 / 30.06.25
Интер
Люцерн
Аренда 1,60 млн €
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