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Серия А 2026/2027
Команды
Интер
Александар Станкович
Статистика
€ 32 млн
Александар Станкович - статистика
Интер
3 августа 2005 (21), Милан
#5 | Полузащитник
Сербия
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Был в запасе
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
1' - 59'
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
82' - 90'
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
2 : 1
08.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
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Италия. Серия А 2026/2027
Лига наций 2026/2027
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Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2025/2026
Швейцария. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
2 : 2
19.09.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
5 : 3
14.09.2026
Удинезе
82' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 1
30.08.2026
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
22.08.2026
Монца
83' - 90'
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