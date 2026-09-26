Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 175 тыс

Марат Ковальков - статистика

Ростов-2
30 ноября 2004 (21)
#94 | Защитник
181 см
Россия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 25 тур
Ростов-2
0 : 1
26.09.2026
Севастополь
1' - 90'
87'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 24 тур
Ростов-2
0 : 0
19.09.2026
Шахтер Донецк РФ
83' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 23 тур
Ростов-2
0 : 5
12.09.2026
Заря Луганск РФ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 22 тур
Чайка-М
0 : 2
05.09.2026
Ростов-2
79' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Велес
13
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, Переходные матчи
Сибирь
2 : 1
21.06.2026
Велес
1' - 46'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Велес
1 : 1
13.06.2026
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Машук-КМВ
1 : 0
07.06.2026
Велес
78' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Сибирь
1 : 0
27.05.2026
Велес
1' - 25'
25'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Велес
1 : 2
23.05.2026
Текстильщик
1' - 85'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Иртыш
0 : 0
17.05.2026
Велес
82' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Волгарь
0 : 0
10.05.2026
Велес
81' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Велес
0 : 1
03.05.2026
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Калуга
1 : 0
26.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Велес
2 : 0
19.04.2026
Машук-КМВ
84' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Торпедо Миасс
0 : 2
12.04.2026
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Велес
2 : 0
08.04.2026
Сибирь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Текстильщик
0 : 1
04.04.2026
Велес
90' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Велес
4 : 0
29.03.2026
Иртыш
33' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Велес
2 : 1
22.03.2026
Волгарь
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Родина-2
0 : 0
15.03.2026
Велес
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 2 тур
Велес
1 : 0
08.03.2026
Калуга
1' - 34'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Ленинградец
2 : 1
01.03.2026
Велес
58' - 90'
Главные новости
Орлов прокомментировал пренебрежительные слова Кругового про «Зенит»
14:54
2
Сафонов обозначил сумму, за которую готов рекламировать букмекеров
14:40
1
Видаль обвинил сборную Португалии в полном неуважении к Роналду
13:54
3
Реакция Семина на решение Дзюбы завершить карьеру
13:44
5
Широков объяснил, что не так с «Краснодаром»
13:23
1
«Золотыми буквами вписал себя в историю»: Тедеев определил легенду российского футбола
13:16
5
Радимов определил преемника Месси в сборной Аргентины
12:57
2
Стало известно, пыталось ли «Динамо» вернуть Захаряна летом
12:35
1
Боснийская легенда ЦСКА: «Россия для меня родная страна»
12:05
3
ФотоСафонов стал лицом легендарного фаст-фуд-ресторана
11:55
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+