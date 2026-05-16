Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заря Луганск РФ - Ростов-2: обзор матча 16 мая 2026

Заря Луганск РФ
16.05.2026, суббота, 16:00
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 8 тур
1 : 2
Завершен
Ростов-2
14' В. Титаренко
71' М. Алимов 85' Р. Шерматов
Матч Составы Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Протокол Заря Луганск РФ - Ростов-2
Завершен
Замена
Руслан Войцеховский ️️️️➡️️ Спартак Гогниев
90'
Замена
Артем Шоларь ️️️️➡️️ Максим Агапов
90'
88'
Желтая карточка
Александр Кокотун
Замена
Владислав Саушкин ️️️️➡️️ Алексей Мулдаров
85'
85'
ГОЛ! 1:2! Руслан Шерматов
Пас отдал Иван Петрович
83'
Замена
Руслан Шерматов ️️️️➡️️ Серафим Грозовский
Желтая карточка
Valentin Ushakov
73'
72'
Замена
Дмитрий Шевченко ️️️️➡️️ Максим Радченко
72'
Замена
Владимир Каспарян ️️️️➡️️ Мурад Алимов
71'
ГОЛ! 1:1! Мурад Алимов
Пас отдал Серафим Грозовский
Замена
Владислав Запорожец ️️️️➡️️ Михаил Захаров
69'
Желтая карточка
Иван Глущенко
58'
54'
Замена
Иван Петрович ️️️️➡️️ Андрей Бондарь
Желтая карточка
Максим Агапов
53'
Желтая карточка
Никита Куканов
45'
ГОЛ! 1:0! Валерий Титаренко
Пас отдал Valentin Ushakov
14'
12'
Желтая карточка
Максим Радченко
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря Луганск РФ
16
Максим Микитюк
ВР
2
Спартак Гогниев
ЛЗ
3
Алексей Мулдаров
ЛЗ
72
Максим Агапов
ЛЗ
8
Никита Куканов
ПЗ
4
Данил Скрыпников
ПЗ
17
Иван Глущенко
ПЗ
19
Sergey Tsindrik
ЛП
15
Валерий Титаренко
ПП
9
Valentin Ushakov
ЦФ
11
Михаил Захаров
ЦФ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Ростов-2
84
Артем Петров
ВР
53
Максим Жуковский
ЛЗ
42
Кирилл Шубин
ЛЗ
43
Андрей Бондарь
ЛЗ
39
Максим Радченко
ПЗ
59
Никита Бабакин
ПЗ
76
Мурад Алимов
ПЗ
64
Александр Кокотун
ЛП
49
Александр Вакулич
ПП
78
Серафим Грозовский
ЦФ
79
Кирилл Чебураков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Едунов
Заря Луганск РФ
35
Ян Балан
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
7
Роман Романов
ЦЗ
5
Владислав Саушкин
ЦЗ
18
Артем Шоларь
ЦЗ
10
Владислав Запорожец
ЦЗ
43
Руслан Войцеховский
ЦЗ
Ростов-2
70
Руслан Шерматов
ЦЗ
93
Данил Рязанов
ЦЗ
65
Никита Колючкин
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
20
Владимир Каспарян
ЦЗ
83
Иван Петрович
ЦЗ
63
Дмитрий Шевченко
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
3-2-2-2
16
Микитюк
4
Скрыпников
2
Гогниев
3
Мулдаров
72
Агапов
17
Глущенко
19
Tsindrik
15
Титаренко
11
Захаров
9
Ushakov
3-2-2-2
84
Петров
59
Бабакин
53
Жуковский
42
Шубин
76
Алимов
43
Бондарь
49
Вакулич
64
Кокотун
79
Чебураков
78
Грозовский
3
Мулдаров
5
Саушкин
5
Саушкин
3
Мулдаров
72
Агапов
18
Шоларь
18
Шоларь
72
Агапов
11
Захаров
10
Запорожец
10
Запорожец
11
Захаров
2
Гогниев
43
Войцеховский
43
Войцеховский
2
Гогниев
78
Грозовский
70
Шерматов
70
Шерматов
78
Грозовский
76
Алимов
20
Каспарян
20
Каспарян
76
Алимов
43
Бондарь
83
Петрович
83
Петрович
43
Бондарь
39
Радченко
63
Шевченко
63
Шевченко
39
Радченко
Остались в запасе
Заря Луганск РФ
Ростов-2
35
Ян Балан
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
7
Роман Романов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
93
Данил Рязанов
ЦЗ
65
Никита Колючкин
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Едунов
Остались в запасе
35
Ян Балан
ЦЗ
1
Arsen Kulumbegov
ЦЗ
21
Константин Антонец
ЦЗ
28
Артём Демагин
ЦЗ
7
Роман Романов
ЦЗ
Остались в запасе
93
Данил Рязанов
ЦЗ
65
Никита Колючкин
ЦЗ
6
Александр Тарасов
ЦЗ
74
Умахан Чамсадинов
ЦЗ
33
Антон Смирнов
ЦЗ
Главный тренер
Алексей Мулдаров
Главный тренер
Алексей Едунов
Статистика матча Заря Луганск РФ - Ростов-2
4
2
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
2
9
Владение мячом %
38
62
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
0
8
Нарушения
19
9
Офсайды
1
1
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
2
5
Информация о матче
Стадион:
Новоколор-Арена
Новости команд
Все
Заря Луганск РФ
Ростов-2
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Заря Луганск» – «Ангушт»: прогноз и ставки на матч 13 июня 2026 с коэффициентом 1.75
12 июня
«Динамо-2 Махачкала» – «Заря Луганск»: прогноз и ставки на матч 7 июня 2026 с коэффициентом 1.85
6 июня
«Заря Луганск» – «Нефтяник»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2
29 мая
«Заря» Луганск – «Чайка-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 2.10
7 мая
«Ростов» отправил воспитанника «Зенита» в Первую лигу
3 июля
«Ангушт» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 20 июня 2026 с коэффициентом 1.93
19 июня
«Нефтяник» – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.72
5 июня
«Ростов-2» – «Динамо-2 Махачкала»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 1.98
29 мая
«Шахтер» Донецк – «Ростов-2»: прогноз и ставки на матч 8 мая 2026 с коэффициентом 1.75
7 мая
Больше новостей
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1
Все
Текущие
Будущие
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Спартак-Нальчик
- : -
25.07.2026
Рубин Я
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Дружба
- : -
25.07.2026
Севастополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Нефтяник
- : -
25.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Победа
- : -
25.07.2026
Шахтер Донецк РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 16 тур
Астрахань
- : -
25.07.2026
Чайка-М
Последние матчи
Все
Заря Луганск РФ
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Астрахань
1 : 2
04.07.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Заря Луганск РФ
1 : 2
27.06.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Спартак-Нальчик
3 : 0
20.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Заря Луганск РФ
1 : 0
13.06.2026
Ангушт
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Динамо-2 Мх
2 : 1
07.06.2026
Заря Луганск РФ
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 15 тур
Победа
2 : 2
04.07.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 14 тур
Ростов-2
2 : 0
27.06.2026
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 13 тур
Ангушт
1 : 2
20.06.2026
Ростов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 12 тур
Ростов-2
1 : 1
13.06.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 11 тур
Нефтяник
1 : 3
06.06.2026
Ростов-2
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+