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Серия А 2026/2027
Команды
Наполи
Costantino Favasuli
Статистика
Costantino Favasuli - статистика
Наполи
#2 | Полузащитник
Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
46' - 90'
66'
Лига чемпионов, Общий этап
Наполи
0 : 1
09.09.2026
Арсенал
58' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2026/2027
Лига чемпионов 2026/2027
Товарищеские матчи. Сборные 2026
Италия. Кубок 2025/2026
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
73' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
1 : 0
13.09.2026
Болонья
46' - 90'
66'
Италия. Серия А, 3 тур
Интер
3 : 2
05.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
1 : 2
30.08.2026
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
0 : 2
22.08.2026
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Был в запасе
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