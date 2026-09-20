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Команды
Сандерленд
Малик Фофана
Статистика
€ 30 млн
Малик Фофана - статистика
Сандерленд
31 марта 2005 (21)
#39 | Нападающий
169 см
Бельгия
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Матчи за последние 30 дней
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Манчестер Сити
5 : 3
20.09.2026
Сандерленд
60' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Сандерленд
1 : 0
16.09.2026
АЗ Алкмаар
1' - 67'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Сандерленд
0 : 2
12.09.2026
Арсенал
76' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
1' - 79'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Брентфорд
1 : 1
05.09.2026
Сандерленд
74' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Кубок лиги 2026/2027
Англия. Премьер-лига 2026/2027
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Лига конференций 2022/2023
Команда
И
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Ж
К
Сандерленд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Сандерленд
1 : 0
08.09.2026
Халл Сити
1' - 79'
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