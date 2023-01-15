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    Малик Фофана - статистика

    #19 | Нападающий
    Имя Малик
    Фамилия Фофана
    Команда Гент
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 марта 2005 (17 лет)
    Рост 169
    Стоимость:
    € 750
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 73' - 90' Гент 1:0 Андерлехт Бельгия. Про-Лига, 28 тур
    26.02.2023 1' - 78' Брюгге 2:0 Гент Бельгия. Про-Лига, 27 тур
    23.02.2023 46' - 124' Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 46' - 90' Гент 2:0 Оуд-Хеверли Бельгия. Про-Лига, 26 тур
    16.02.2023 90' - 90' Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
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