Малик Фофана - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 2005 (17 лет)
|Рост
|169
Стоимость:
€ 750
тыс
|Имя
|Малик
|Фамилия
|Фофана
|Команда
|Гент
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 марта 2005 (17 лет)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|73' - 90'
|Гент
|1:0
|Андерлехт
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|26.02.2023
|1' - 78'
|Брюгге
|2:0
|Гент
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|23.02.2023
|46' - 124'
|Гент
|
2:0
(5:3)п
|Карабах
|Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|46' - 90'
|Гент
|2:0
|Оуд-Хеверли
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|16.02.2023
|90' - 90'
|Карабах
|1:0
|Гент
|Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гент
|13
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|73' -90'
|Гент (Гент)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)
|26.02.2023
|1' -78'
|Брюгге (Брюгге)
|2:0
|Гент (Гент)
|19.02.2023
|46' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Оуд-Хеверли (Левен)
|05.02.2023
|1' -68'
|Гент (Гент)
|2:3
|Генк (Генк)
|29.01.2023
|67' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|3:2
|Гент (Гент)
|90'
|22.01.2023
|81' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:3
|Гент (Гент)
|19.01.2023
|1' -64'
|Гент (Гент)
|0:0
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Гент (Гент)
|2:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|23.12.2022
|59' -90'
|Гент (Гент)
|0:0
|Стандард (Льеж)
|02.10.2022
|90' -90'
|Гент (Гент)
|3:4
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|18.09.2022
|Был в запасе
|Генк (Генк)
|1:0
|Гент (Гент)
|11.09.2022
|78' -90'
|Гент (Гент)
|2:0
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|12.08.2022
|90' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:3
|Гент (Гент)
|07.08.2022
|1' -85'
|Гент (Гент)
|2:1
|Вестерло (Вестерло)
|30.07.2022
|82' -90'
|Гент (Гент)
|1:1
|Сент-Труйден (Брюссель)