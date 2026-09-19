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Швеция. Аллсвенскан
Команды
Мальме
Майкель Лахдо
Статистика
€ 2,70 млн
Майкель Лахдо - статистика
Мальме
30 декабря 2002 (23)
#15 | Нападающий
Швеция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Вестерос
2 : 0
19.09.2026
Мальме
46' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Мальме
4 : 1
13.09.2026
Эргрюте
Был в запасе
Швеция. Аллсвенскан, 20 тур
Мальме
0 : 0
07.09.2026
АИК
65' - 90'
Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2026
Дания. Суперлига 2025/2026
Франция. Лига 1 2025/2026
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Лига конференций 2022/2023
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брондбю
10
1
2
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, Финал
Брондбю
1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
1' - 67'
67'
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
60' - 90'
66'
81'
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
66' - 90'
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
61' - 90'
89'
Дания. Суперлига, 27 тур
Брондбю
6 : 0
17.04.2026
Сендерийск
Был в запасе
Дания. Суперлига, 26 тур
Брондбю
1 : 2
12.04.2026
Мидтьюлланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 25 тур
Нордшелланд
2 : 1
07.04.2026
Брондбю
69' - 90'
Дания. Суперлига, 24 тур
Орхус
0 : 0
22.03.2026
Брондбю
77' - 90'
Дания. Суперлига, 23 тур
Брондбю
0 : 1
15.03.2026
Виборг
46' - 90'
Дания. Суперлига, 22 тур
Мидтьюлланд
0 : 0
01.03.2026
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Брондбю
0 : 0
23.02.2026
Сендерийск
1' - 58'
Дания. Суперлига, 20 тур
Виборг
1 : 0
15.02.2026
Брондбю
46' - 90'
82'
Дания. Суперлига, 19 тур
Брондбю
0 : 0
08.02.2026
Рандерс
71' - 90'
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