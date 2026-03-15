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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Виборг
Брондбю - Виборг: обзор матча 15 марта 2026
Брондбю
15.03.2026, воскресенье, 20:00
Дания. Суперлига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Виборг
77'
Д. Аньембе (П)
Матч
Составы
Статистика
Статистика игроков
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Виборг
Завершен
90'
Замена
Жан Залетел
️️️️➡️️
Мадс Сендергор
90'
+3'
Замена
Jordi Vanlerberghe
️️️️➡️️
Бен Годфри
89'
83'
Замена
Ísak Andri Sigurgeirsson
️️️️➡️️
Чарли Хорнеман
83'
Замена
Osman Addo
️️️️➡️️
Sami Jalal
Замена
Sho Fukuda
️️️️➡️️
Даниэль Васс
79'
77'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Даниэль Аньембе
Замена
O. Sow
️️️️➡️️
Jacob Ambaek
73'
73'
Замена
Asker Beck
️️️️➡️️
Thomas Jørgensen
73'
Замена
️️️️➡️️
Мес Худемакерс
66'
Желтая карточка
Sami Jalal
65'
Желтая карточка
Мадс Сендергор
Замена
Viggo Poulsen
️️️️➡️️
Эммануэль Деннис
46'
Замена
Майкель Лахдо
️️️️➡️️
Мадс Фрекьяер-Йенсен
46'
45'
Пенальти не реализован
Thomas Jørgensen
17'
Желтая карточка
Мес Худемакерс
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Брондбю
1
Патрик Пенц
ВР
14
Бен Годфри
ЦЗ
4
Луис Бинкс
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
99
Бартош Слиш
ЦП
10
Даниэль Васс
(К)
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
АП
7
Николай Валлис
АП
38
Jacob Ambaek
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
32
Lukas Kirkegaard
ЦЗ
30
Srdjan Kuzmic
ЦЗ
26
Hjalte Bidstrup
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
(К)
ПЗ
4
Мес Худемакерс
ОП
10
Thomas Jørgensen
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
29
Sami Jalal
ЦП
11
Чарли Хорнеман
ПВ
19
Дориан Ханца
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
13
Гэвин Биверс
ВР
30
Jordi Vanlerberghe
ЦЗ
36
Viggo Poulsen
ЦП
43
Ali Al-Najar
ЦП
19
Sho Fukuda
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
23
Майкель Лахдо
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
22
O. Sow
ЦФ
Виборг
16
Filip Djukic
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
31
Mikkel Løndal
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
8
Asker Beck
ЦП
14
Ísak Andri Sigurgeirsson
ЦП
17
Osman Addo
ЦФ
9
Tim Freriks
ЦФ
3-2-2-3
1
Пенц
14
Годфри
4
Бинкс
2
Вилладсен
99
Слиш
10
Васс
7
Валлис
29
Фрекьяер-Йенсен
24
Дивкович
17
Деннис
38
4-1-3-1-1
1
Лунд
24
Аньембе
30
26
32
4
Худемакерс
10
6
Сендергор
29
11
Хорнеман
19
Ханца
14
Годфри
30
30
14
Годфри
17
Деннис
36
36
17
Деннис
10
Васс
19
19
10
Васс
29
Фрекьяер-Йенсен
23
Лахдо
23
Лахдо
29
Фрекьяер-Йенсен
38
22
22
38
6
Сендергор
5
Залетел
5
Залетел
6
Сендергор
10
8
8
10
11
Хорнеман
14
14
11
Хорнеман
29
17
17
29
Остались в запасе
Брондбю
Виборг
13
Гэвин Биверс
ВР
43
Ali Al-Najar
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
27
Матс Келерт
ЛВ
Главный тренер
Стив Купер
16
Filip Djukic
ВР
31
Mikkel Løndal
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
13
Гэвин Биверс
ВР
43
Ali Al-Najar
ЦП
42
Mathias Jensen
ЦП
27
Матс Келерт
ЛВ
Остались в запасе
16
Filip Djukic
ВР
31
Mikkel Løndal
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
33
Frederik Damkjer
ЦП
9
Tim Freriks
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Главный тренер
Якоб Фрис
Брондбю
Точно не сыграют
Фредерик Алвес
ЦЗ
Филип Бундгор
ЛВ
Виборг
Точно не сыграют
Bilal Brahimi
ЦФ
Жан Мануэль Мбом
ЦП
Yonis Njoh
ЦФ
Йеппе Греннинг
ОП
Статистика матча Брондбю - Виборг
3
Всего ударов по воротам
14
27
Удары в створ
1
5
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Угловые удары
5
10
Нарушения
11
11
Офсайды
3
0
Количество передач
396
468
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
87
Удары мимо ворот
6
11
Блокированные удары
7
11
Удары из пределов штрафной
9
20
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.2
3.31
xGP (предотвращенные голы)
0.02
0.02
Информация о матче
Главный судья:
Mads Kristoffer Kristoffersen, Denmark
Стадион:
Brøndby Stadium, Brøndby
Посещаемость:
18558
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1 : 3
21.05.2026
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Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 32 тур
Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
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1 : 3
21.05.2026
Копенгаген
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Мидтьюлланд
2 : 3
17.05.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 31 тур
Брондбю
0 : 2
10.05.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 30 тур
Брондбю
1 : 1
01.05.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 29 тур
Сендерийск
3 : 0
26.04.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 32 тур
Орхус
6 : 2
17.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 31 тур
Виборг
0 : 1
08.05.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 30 тур
Мидтьюлланд
3 : 3
04.05.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 29 тур
Виборг
1 : 0
26.04.2026
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Виборг
0 : 1
22.04.2026
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