«Атлетико» продал Васса. Он травмировался в дебютном матче и больше не играл за мадридцев

Российский форвард оформил 4-й дубль за сезон в чемпионате Дании

«ХБ Торсхавн» – «Брондбю»: прогноз и ставки на матч 24 июля 2025 с коэффициентом 1.85

Товарищеский матч. «Зенит» победил «Брондбю» благодаря голу Дзюбы

Лига Европы. Победа «Наполи» над «Лестером», ничья «Монако» со «Штурмом» и другие результаты

Лига Европы. «Лестер» победил «Легию» и обошел «Спартак»; ассист Головина помог «Монако» обыграть «Реал Сосьедад»