|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-Ижевск
|18
|12
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.11.2015
|1' -82'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Носта (Новотроицк)
|26.10.2015
|1' -87'
|Химик (Дзержинск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|11' 25'
|20.10.2015
|1' -71'
|Челябинск (Челябинск)
|2:0
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|14.10.2015
|57' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|08.10.2015
|1' -38'
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|2:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|03.10.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|3:2
|Динамо (Киров)
|30' 67' 60'
|27.09.2015
|1' -74'
|Волга (Ульяновск)
|2:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|19.09.2015
|1' -75'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|6:1
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|8' 64'
|15.09.2015
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|3:1
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|09.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|0:0
|Химик (Дзержинск)
|03.09.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:1
|Челябинск (Челябинск)
|57'
|30.08.2015
|1' -90'
|Нефтехимик (Нижнекамск)
|3:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|21.08.2015
|1' -73'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:1
|Сызрань-2003 (Сызрань)
|59'
|16.08.2015
|1' -90'
|Динамо (Киров)
|1:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|38'
|10.08.2015
|1' -90'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|2:0
|Волга (Ульяновск)
|73'
|03.08.2015
|1' -71'
|Лада-Тольятти (Тольятти)
|0:3
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|27' 68'
|28.07.2015
|1' -83'
|Зенит-Ижевск (Ижевск)
|1:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|80'
|20.07.2015
|1' -90'
|Носта (Новотроицк)
|0:2
|Зенит-Ижевск (Ижевск)