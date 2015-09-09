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    Марат Сафин - статистика

    #15 | Полузащитник
    Имя Марат
    Отчество Анварьевич
    Фамилия Сафин
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июня 1985 (37 лет)
    Рост 179
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит-Ижевск 18 12 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.11.2015 1' -82' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:0 Носта (Новотроицк)
    26.10.2015 1' -87' Химик (Дзержинск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    11' 25'
    20.10.2015 1' -71' Челябинск (Челябинск) 2:0 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    14.10.2015 57' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Нефтехимик (Нижнекамск)
    08.10.2015 1' -38' Сызрань-2003 (Сызрань) 2:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    03.10.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 3:2 Динамо (Киров)
    30' 67' 60'
    27.09.2015 1' -74' Волга (Ульяновск) 2:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    19.09.2015 1' -75' Зенит-Ижевск (Ижевск) 6:1 Лада-Тольятти (Тольятти)
    8' 64'
    15.09.2015 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 3:1 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    09.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 0:0 Химик (Дзержинск)
    03.09.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:1 Челябинск (Челябинск)
    57'
    30.08.2015 1' -90' Нефтехимик (Нижнекамск) 3:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    21.08.2015 1' -73' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:1 Сызрань-2003 (Сызрань)
    59'
    16.08.2015 1' -90' Динамо (Киров) 1:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    38'
    10.08.2015 1' -90' Зенит-Ижевск (Ижевск) 2:0 Волга (Ульяновск)
    73'
    03.08.2015 1' -71' Лада-Тольятти (Тольятти) 0:3 Зенит-Ижевск (Ижевск)
    27' 68'
    28.07.2015 1' -83' Зенит-Ижевск (Ижевск) 1:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    80'
    20.07.2015 1' -90' Носта (Новотроицк) 0:2 Зенит-Ижевск (Ижевск)
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