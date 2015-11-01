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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Носта
Ижевск - Носта: обзор матча 01 ноября 2015
Ижевск
01.11.2015, воскресенье, 14:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 18 тур
2 : 0
Завершен
Носта
10'
М. Малаховский
68'
А. Симанов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - Носта
90'
Желтая карточка
Д. Олифиренко
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Сафин
82'
71'
Желтая карточка
Н. Хабибуллин
70'
Желтая карточка
В. Карпухин
69'
Желтая карточка
А. Самойлов
Замена
П. Шадрин
️️️️
Е. Кобзарь
69'
ГОЛ! 2:0!
А. Симанов
68'
56'
Замена
И. Волоснов
️️️️
И. Насыров
ГОЛ! 1:0!
М. Малаховский
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
17
Михаил Канаев
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
2
Сергей Терехин
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
89
Наиль Хабибуллин
ЦП
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
4
Игнат Сабирзянов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Константин Галкин
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
62
Павел Шадрин
ЦП
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
35
Артем Попов
ЦЗ
56
Иван Волоснов
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
2-2-4-2
30
Медведев
13
Семякин
44
Садыков
37
Ушаков
17
Канаев
27
Симанов
18
Малаховский
15
Сафин
7
Данилов
13
Цыганцов
92
Кобзарь
3-2-4-1
1
Козлов
2
Терехин
26
Гордеев
77
Насыров
6
Олифиренко
14
Сорокин
9
Афанасьев
11
Самойлов
4
Сабирзянов
89
Хабибуллин
9
Карпухин
92
Кобзарь
62
Шадрин
62
Шадрин
92
Кобзарь
15
Сафин
27
Елисеев
27
Елисеев
15
Сафин
77
Насыров
56
Волоснов
56
Волоснов
77
Насыров
Остались в запасе
Ижевск
Носта
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
35
Артем Попов
ЦЗ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
16
Антон Лабутин
ВР
Главный тренер
Константин Галкин
Остались в запасе
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
29
Александр Русских
ЦФ
22
Сергей Воронин
ВР
Остались в запасе
35
Артем Попов
ЦЗ
8
Роман Халилуллов
ЦФ
16
Антон Лабутин
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Константин Галкин
Статистика матча Ижевск - Носта
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Небогатиков
(Казань)
Стадион:
ЦРС "Зенит"
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