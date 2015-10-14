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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Ижевск - Нефтехимик
Ижевск - Нефтехимик: обзор матча 14 октября 2015
Ижевск
14.10.2015, среда, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 15 тур
0 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ижевск - Нефтехимик
86'
Замена
А. Васянович
️️️️
А. Малеев
Замена
Г. Козлов
️️️️
М. Канаев
83'
81'
Замена
С. Голяткин
️️️️
И. Лаврентьев
77'
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
Замена
Д. Чушъялов
️️️️
Е. Кобзарь
76'
73'
Желтая карточка
А. Субботин
58'
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Секретов
58'
Замена
Д. Караев
️️️️
Р. Шония
Замена
М. Сафин
️️️️
П. Шадрин
57'
53'
Желтая карточка
А. Секретов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
37
Евгений Ушаков
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
5
Роман Салимов
ПВ
21
Руслан Шония
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Александр Субботин
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
2-2-4-2
22
Воронин
13
Семякин
44
Садыков
17
Канаев
37
Ушаков
27
Симанов
18
Малаховский
62
Шадрин
7
Данилов
92
Кобзарь
13
Цыганцов
4-2-2-2
1
Самохвалов
2
Морозов
15
Ярославцев
3
Сурков
13
Почивалин
23
Решетников
10
Секретов
5
Салимов
8
Малеев
5
Лаврентьев
21
Шония
62
Шадрин
15
Сафин
15
Сафин
62
Шадрин
92
Кобзарь
14
Чушъялов
14
Чушъялов
92
Кобзарь
17
Канаев
50
Козлов
50
Козлов
17
Канаев
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
8
Малеев
30
Васянович
30
Васянович
8
Малеев
5
Лаврентьев
3
Голяткин
3
Голяткин
5
Лаврентьев
10
Секретов
9
Субботин
9
Субботин
10
Секретов
21
Шония
10
Караев
10
Караев
21
Шония
Остались в запасе
Ижевск
Нефтехимик
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Остались в запасе
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
54
Илья Кирносов
ЦП
30
Никита Медведев
ВР
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
17
Павел Котов
ЛЗ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Главный тренер
Рустем Хузин
Статистика матча Ижевск - Нефтехимик
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Автухович
(Челябинск)
Стадион:
Купол
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