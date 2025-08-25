Введите ваш ник на сайте
€ 1 млн

Эрмал Красники - трансферы

Легия
7 сентября 1998 (27)
#77 | Нападающий
188 см
Косово
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
25.08.25 / 30.06.26
Спарта
Легия
Аренда
01.07.24 / 30.06.26
Рапид
Спарта
2 млн €
01.01.24 / 01.07.24
ЧФР Клуж
Рапид
1 млн €
10.01.23 / 01.01.24
Балкани
ЧФР Клуж
350 тыс €
16.08.18 / 31.01.19
Малишева
Лапи
Свободный агент
18+
