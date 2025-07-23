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Волеренга
Оскар Хедвалль
Трансферы
€ 700 тыс
Оскар Хедвалль - трансферы
Волеренга
9 августа 1998 (27)
#1 | Вратарь
195 см
Дания
Статистика
Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
23.07.25 / -
Виборг
Волеренга
?
01.07.24 / 23.07.25
Мидтьюлланд
Виборг
?
01.07.23 / 01.07.24
Силькеборг
Мидтьюлланд
Свободный агент
22.01.22 / 30.06.22
Силькеборг
Фредерисия
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