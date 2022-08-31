Александр Миронов - статистика
#49 | Защитник
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Имя
|Александр
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Миронов
|Команда
|Тверь
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|6 марта 2003 (20 лет)
|Рост
|184
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тверь
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.08.2022
|71' -90'
|Тверь (Тверь)
|0:1
|Амкал (Москва)