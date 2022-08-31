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    Александр Миронов - статистика

    #49 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Миронов
    Команда Тверь
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 марта 2003 (20 лет)
    Рост 184
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тверь 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.08.2022 71' -90' Тверь (Тверь) 0:1 Амкал (Москва)
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