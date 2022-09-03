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    Oliver Benítez - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Oliver Benítez
    Позиция Защитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.11.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панетоликос (Агринио)
    05.11.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    30.10.2022 Был в запасе Олимпиакос (Пирей) 2:0 ПАС Ламия (Ламия)
    24.10.2022 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    16.10.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:2 Панатинаикос (Афины)
    08.10.2022 Был в запасе Ионикос (Никея) 1:1 ПАС Ламия (Ламия)
    01.10.2022 90' -90' ПАС Ламия (Ламия) 1:0 Левадиакос (Левадия)
    17.09.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    12.09.2022 Был в запасе ПАОК (Салоники) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    03.09.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:0 Астерас (Триполис)
    20.08.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:3 АЕК (Афины)
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