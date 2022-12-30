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    Иван Санчес - статистика

    #21 | Нападающий
    Имя Иван
    Фамилия Санчес
    Команда Вальядолид
    Состав Основной
    Родной город Хаэн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 23 сентября 1992 (30 лет)
    Рост 169
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 65' Вальядолид 2:1 Эспаньол Испания. Примера, 24 тур
    25'
    26.02.2023 1' - 74' Сельта 3:0 Вальядолид Испания. Примера, 23 тур
    18.02.2023 71' - 90' Бетис 2:1 Вальядолид Испания. Примера, 22 тур
    12.02.2023 75' - 90' Вальядолид 0:0 Осасуна Испания. Примера, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вальядолид 19 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -65' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эспаньол (Барселона)
    25'
    26.02.2023 1' -74' Сельта (Виго) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    18.02.2023 71' -90' Бетис (Севилья) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    12.02.2023 75' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Осасуна (Памплона)
    05.02.2023 59' -90' Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 0:1 Вальядолид (Вальядолид)
    29.01.2023 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    21.01.2023 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    14.01.2023 1' -61' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    07.01.2023 84' -90' Мальорка (Пальма-де-Мальорка) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    30.12.2022 1' -55' Вальядолид (Вальядолид) 0:2 Реал (Мадрид)
    08.11.2022 62' -90' Атлетик (Бильбао) 3:0 Вальядолид (Вальядолид)
    05.11.2022 1' -67' Вальядолид (Вальядолид) 2:1 Эльче (Эльче)
    30.10.2022 Был в запасе Осасуна (Памплона) 2:0 Вальядолид (Вальядолид)
    22.10.2022 1' -56' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    19.10.2022 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 4:1 Сельта (Виго)
    16.10.2022 1' -62' Эспаньол (Барселона) 1:0 Вальядолид (Вальядолид)
    09.10.2022 1' -69' Вальядолид (Вальядолид) 0:0 Бетис (Севилья)
    01.10.2022 78' -90' Хетафе (Хетафе) 2:3 Вальядолид (Вальядолид)
    16.09.2022 67' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:1 Кадис (Кадис)
    09.09.2022 Был в запасе Жирона (Жирона) 2:1 Вальядолид (Вальядолид)
    05.09.2022 1' -78' Вальядолид (Вальядолид) 1:0 Альмерия (Альмерия)
    28.08.2022 1' -62' Барселона (Барселона) 4:0 Вальядолид (Вальядолид)
    19.08.2022 1' -67' Севилья (Севилья) 1:1 Вальядолид (Вальядолид)
    13.08.2022 56' -90' Вальядолид (Вальядолид) 0:3 Вильярреал (Вильярреал)
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