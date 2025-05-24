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Иван Санчес
Статистика
Иван Санчес - статистика
Завершил карьеру
23 сентября 1992 (34), Хаэн
#10 | Нападающий
169 см
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2024/2025
Испания. Кубок 2023/2024
Испания. Сегунда 2023/2024
Испания. Кубок 2022/2023
Испания. Примера 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Вальядолид
31
2
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 38 тур
Леганес
3 : 0
24.05.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
0 : 1
18.05.2025
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Вальядолид
0 : 1
13.05.2025
Жирона
23' - 90'
Испания. Примера, 35 тур
Мальорка
2 : 1
10.05.2025
Вальядолид
58' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Вальядолид
1 : 2
03.05.2025
Барселона
1' - 72'
6'
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
5 : 1
24.04.2025
Вальядолид
71' - 90'
Испания. Примера, 32 тур
Вальядолид
2 : 3
20.04.2025
Осасуна
46' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Атлетико
4 : 2
14.04.2025
Вальядолид
73' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Вальядолид
0 : 4
06.04.2025
Хетафе
1' - 72'
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
29.03.2025
Вальядолид
1' - 83'
Испания. Примера, 28 тур
Вальядолид
0 : 1
15.03.2025
Сельта
64' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 1
08.03.2025
Вальядолид
1' - 71'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 1
28.02.2025
Лас-Пальмас
57' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
7 : 1
23.02.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0 : 4
16.02.2025
Севилья
Был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
1 : 0
07.02.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Вильярреал
5 : 1
01.02.2025
Вальядолид
79' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Вальядолид
0 : 3
25.01.2025
Реал
1' - 62'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
2 : 1
17.01.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Вальядолид
1 : 0
11.01.2025
Бетис
89' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Жирона
3 : 0
20.12.2024
Вальядолид
1' - 61'
30'
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
1 : 0
13.12.2024
Валенсия
1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Лас-Пальмас
2 : 1
07.12.2024
Вальядолид
1' - 86'
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
0 : 5
30.11.2024
Атлетико
1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Хетафе
2 : 0
22.11.2024
Вальядолид
74' - 90'
90'
Испания. Примера, 13 тур
Вальядолид
1 : 1
10.11.2024
Атлетик
61' - 90'
79'
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 0
02.11.2024
Вальядолид
58' - 90'
84'
Испания. Примера, 11 тур
Вальядолид
1 : 2
26.10.2024
Вильярреал
88' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
2 : 3
18.10.2024
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 9 тур
Вальядолид
1 : 2
05.10.2024
Райо Вальекано
83' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Вальядолид
1 : 2
27.09.2024
Мальорка
51' - 90'
90'
Испания. Примера, 7 тур
Севилья
2 : 1
24.09.2024
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Вальядолид
0 : 0
21.09.2024
Реал Сосьедад
61' - 90'
Испания. Примера, 5 тур
Сельта
3 : 1
15.09.2024
Вальядолид
46' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Барселона
7 : 0
31.08.2024
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Вальядолид
0 : 0
28.08.2024
Леганес
62' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Реал
3 : 0
25.08.2024
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 1 тур
Вальядолид
1 : 0
19.08.2024
Эспаньол
69' - 90'
90'
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