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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Вальядолид
Хетафе - Вальядолид: обзор матча 22 ноября 2024
Хетафе
22.11.2024, пятница, 23:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
70'
А. Родригес
73'
А. Ньом
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Вальядолид
90'
+3
Желтая карточка
И. Санчес
Замена
Д. Дуарте
️️️️
А. Ньом
89'
85'
Замена
М. Андре
️️️️
М. Силла
74'
Замена
И. Санчес
️️️️
Х. Санчес
ГОЛ! 2:0!
А. Ньом
73'
ГОЛ! 1:0!
А. Родригес
Пас отдал
А. Ньом
70'
66'
Замена
Х. Латаса
️️️️
Ануар
Замена
А. Родригес
️️️️
Б. Йылдырым
65'
Желтая карточка
А. Ньом
61'
61'
Желтая карточка
Ануар
Желтая карточка
Б. Йылдырым
60'
Замена
Х. Иглесиас
️️️️
А. Сола
55'
Желтая карточка
Д. Джене
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
15
Диего Рико
ЛЗ
2
Даконам Джене
(К)
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
20
Алекс Сола
ПЗ
21
Крисантус Уче
ОП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
23
Карлес Перес
ПВ
91
Бертуг Йылдырым
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
35
Джума Ба
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Ануар
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Хетафе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
30
Альваро Родригес
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
3-3-2-1-1
13
Сорья
12
Ньом
2
Джене
15
Альдрете
15
Рико
21
Уче
20
Сола
8
Арамбарри
6
Милья
23
Перес
91
Йылдырым
3-3-2-2
1
Хейн
35
Ба
39
Озкаджар
15
Санчес
2
Роша
24
Юрич
2
Перес
23
Ануар
71
Перес
14
Силла
18
Моро
12
Ньом
22
Дуарте
22
Дуарте
12
Ньом
20
Сола
2
Иглесиас
2
Иглесиас
20
Сола
91
Йылдырым
30
Родригес
30
Родригес
91
Йылдырым
15
Санчес
10
Санчес
10
Санчес
15
Санчес
14
Силла
10
Андре
10
Андре
14
Силла
23
Ануар
9
Латаса
9
Латаса
23
Ануар
Остались в запасе
Хетафе
Вальядолид
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
1
Иржи Летачек
ВР
5
Набиль Аберден
ЦЗ
25
Хуан Беррокаль
ЦЗ
34
D. Arguelles
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
19
Петер Федерико
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
23
Виктор Месегер
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Хетафе - Вальядолид
4
4
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
15
Офсайды
4
4
Количество передач
327
264
Сейвы
3
3
Точность передач %
75
60
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
3
0
Удары из пределов штрафной
8
4
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
0.58
0.98
Матчи команд
Хетафе
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
1 : 0
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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