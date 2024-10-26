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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вальядолид - Вильярреал
Вальядолид - Вильярреал: обзор матча 26 октября 2024
Вальядолид
26.10.2024, суббота, 15:00
Испания. Примера, 11 тур
1 : 2
Завершен
Вильярреал
60'
М. Силла (П)
29'
Т. Барри
84'
А. Перес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вальядолид - Вильярреал
90'
Замена
Х. Бернат
️️️️
А. Баэна
90'
Замена
Р. Террац
️️️️
Н. Пепе
Замена
Р. Кенеди
️️️️
Ануар
88'
Замена
И. Санчес
️️️️
Э. Джемерт
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
А. Перес
82'
Замена
Й. Пино
️️️️
И. Акомах
Замена
К. Перес
️️️️
С. Амалла
79'
Замена
Х. Латаса
️️️️
М. Силла
71'
71'
Замена
П. Гуйе
️️️️
С. Комесанья
70'
Замена
А. Перес
️️️️
Т. Барри
Желтая карточка
Д. Торрес
69'
Желтая карточка
Э. Джемерт
61'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Силла
60'
59'
Желтая карточка
Л. Кошта
Желтая карточка
Х. Санчес
56'
Желтая карточка
М. Силла
50'
49'
Желтая карточка
С. Комесанья
45'
+1
Желтая карточка
Д. Парехо
29'
ГОЛ! 0:1!
Т. Барри
Пас отдал
К. Фемения
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
(К)
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
23
Марио Мартин
ЦП
23
Ануар
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Вильярреал
13
Диего Конде
ВР
23
Серджи Кардона
ЛЗ
2
Логан Кошта
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
(К)
ЦЗ
2
Кико Фемения
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
14
Санти Комесанья
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Илиас Акомах
ПВ
11
Тьерно Барри
ЦФ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
9
Хуанми Латаса
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
Вильярреал
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
18
Пап Гуйе
ОП
11
Рамон Террац
ОП
10
Йереми Пино
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
16
Пау Кабанес
ЦФ
3-2-3-2
1
Хейн
5
Джемерт
4
Торрес
15
Санчес
2
Перес
2
Роша
23
Мартин
23
Ануар
21
Амалла
14
Силла
18
Моро
4-2-2-2
13
Конде
2
Фемения
2
Кошта
39
Альбиоль
23
Кардона
14
Комесанья
10
Парехо
11
Акомах
10
Баэна
19
Пепе
11
Барри
21
Амалла
71
Перес
71
Перес
21
Амалла
23
Ануар
29
Кенеди
29
Кенеди
23
Ануар
5
Джемерт
10
Санчес
10
Санчес
5
Джемерт
14
Силла
9
Латаса
9
Латаса
14
Силла
10
Баэна
24
Бернат
24
Бернат
10
Баэна
14
Комесанья
18
Гуйе
18
Гуйе
14
Комесанья
19
Пепе
11
Террац
11
Террац
19
Пепе
11
Акомах
10
Пино
10
Пино
11
Акомах
11
Барри
22
Перес
22
Перес
11
Барри
Остались в запасе
Вальядолид
Вильярреал
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
34
Рауль Часко
ЛЗ
35
Джума Ба
ЦЗ
24
Станко Юрич
ОП
23
Виктор Месегер
ЦП
21
Амат Ндиайе
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
13
Rubén Gómez Peris
ВР
1
Луис Жуниор
ВР
53
Вилли Камбвала
ЦЗ
6
Пау Наварро
ЦЗ
16
Пау Кабанес
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Статистика матча Вальядолид - Вильярреал
4
3
Всего ударов по воротам
7
21
Удары в створ
3
9
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Угловые удары
4
6
Нарушения
16
13
Офсайды
1
0
Количество передач
409
511
Сейвы
7
3
Точность передач %
86
87
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
0
4
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1
2.37
Матчи команд
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Вильярреал
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
- : -
29.11.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
0 : 1
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Франсиско Хосе Эрнандес-Маэсо
Стадион:
Хосе Соррилья
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