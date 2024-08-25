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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Вальядолид
Реал - Вальядолид: обзор матча 25 августа 2024
Реал
25.08.2024, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 2 тур
3 : 0
Завершен
Вальядолид
50'
Ф. Вальверде
88'
Б. Диас
90+6'
Эндрик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Реал - Вальядолид
ГОЛ! 3:0!
Эндрик
Пас отдал
Б. Диас
90'
+6
ГОЛ! 2:0!
Б. Диас
Пас отдал
Э. Милитао
88'
Замена
Эндрик
️️️️
К. Мбаппе
86'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Винисиус
85'
85'
Замена
А. Ндиайе
️️️️
К. Перес
71'
Замена
М. Силла
️️️️
М. Андре
Замена
Б. Диас
️️️️
А. Гюлер
69'
Замена
Л. Модрич
️️️️
Родриго
69'
59'
Замена
С. Амалла
️️️️
В. Месегер
58'
Замена
Р. Моро
️️️️
Д. Мачис
Желтая карточка
А. Гюлер
52'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Вальверде
Пас отдал
Родриго
50'
28'
Желтая карточка
М. Андре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Антонио Рюдигер
ЦЗ
26
Дани Карвахаль
(К)
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
14
Орельен Чуамени
ОП
8
Федерико Вальверде
ЦП
15
Арда Гюлер
АП
11
Родриго
ПВ
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Вальядолид
1
Карл Хейн
ВР
22
Энцо Бойомо
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
2
Лукас Роша
ПЗ
2
Луис Перес
(К)
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
24
Станко Юрич
ОП
71
Кике Перес
ЦП
23
Виктор Месегер
ЦП
10
Иван Санчес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Реал
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
14
Лука Модрич
ЦП
21
Браим Диас
АП
17
Лукас Васкес
ПВ
9
Эндрик
ЦФ
Вальядолид
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
21
Амат Ндиайе
ЛВ
34
Рауль Часко
ЦП
21
Селим Амалла
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
18
Рауль Моро
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Куртуа
11
Гарсия
3
Милитао
22
Рюдигер
26
Карвахаль
14
Чуамени
8
Вальверде
7
Винисиус
15
Гюлер
11
Родриго
10
Мбаппе
4-1-2-2-1
1
Хейн
2
Перес
22
Бойомо
5
Джемерт
2
Роша
24
Юрич
71
Перес
23
Месегер
10
Санчес
11
Мачис
10
Андре
7
Винисиус
25
Себальос
25
Себальос
7
Винисиус
11
Родриго
14
Модрич
14
Модрич
11
Родриго
15
Гюлер
21
Диас
21
Диас
15
Гюлер
10
Мбаппе
9
Эндрик
9
Эндрик
10
Мбаппе
23
Месегер
21
Амалла
21
Амалла
23
Месегер
71
Перес
21
Ндиайе
21
Ндиайе
71
Перес
11
Мачис
18
Моро
18
Моро
11
Мачис
10
Андре
14
Силла
14
Силла
10
Андре
Остались в запасе
Реал
Вальядолид
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
13
Андрей Лунин
ВР
13
Фран Гонсалес
ВР
4
Хакобо Рамон
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
13
Андре Феррейра
ВР
32
Коке Иглесиас
ЦЗ
4
Давид Торрес
ЦЗ
15
Хави Санчес
ЦЗ
34
Рауль Часко
ЦП
23
Марио Мартин
ЦП
17
Сесар де ла Хос
ЦП
20
Чуки
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Реал - Вальядолид
1
1
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
9
0
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
15
Офсайды
4
0
Количество передач
650
356
Сейвы
0
6
Точность передач %
91
81
Удары мимо ворот
3
5
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
4
2
xG (ожидаемые голы)
1.86
0.43
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 23 тур
Реал Сосьедад
- : -
02.12.2026
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
1 : 2
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 17 тур
Жирона
- : -
06.12.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
3 : 1
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Гарсия Вердура
Стадион:
Бернабеу
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